فراشك مرتع للبكتيريا والأمراض… فكم مرّة يجب أن تغير غطاء الفراش؟

لندن ـ أكدت ماري لوفوريت وهي خبيرة في مجال النظافة، أنّ أغطية الفراش تشكّل مرتعاً لنمو البكتيريا والأمراض، لذا من المفضّل تغييرها مرّة في الأسبوع، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية

وتشرح ماري هذه النظرية بالقول إنّ الإنسان يتعرّق، ويفرز جسمه الزيوت، اللعاب والسوائل التناسلية أثناء النوم، لذا حفاظاً على الصحّة بدّلوا الأغطية مرّة في الأسبوع.