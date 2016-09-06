فراشك مرتع للبكتيريا والأمراض… فكم مرّة يجب أن تغير غطاء الفراش؟
Sep 06, 2016
لندن ـ أكدت ماري لوفوريت وهي خبيرة في مجال النظافة، أنّ أغطية الفراش تشكّل مرتعاً لنمو البكتيريا والأمراض، لذا من المفضّل تغييرها مرّة في الأسبوع، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية
وتشرح ماري هذه النظرية بالقول إنّ الإنسان يتعرّق، ويفرز جسمه الزيوت، اللعاب والسوائل التناسلية أثناء النوم، لذا حفاظاً على الصحّة بدّلوا الأغطية مرّة في الأسبوع.
الأفضل بعد غسل أغطية الفراش تعليقها بالشمس لأن هناك بعض الميكروبات أو بيوضها لا تموت بالغسل فقط
بالنرويج هناك عادة للنرويجيين بتهوية غرف نومهم حتى بالشتاء مع تعليق أغطية الفراش على النوافذ
من سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نفض غطاء الفراش باليد ثلاث مرات قبل النوم
ولا حول ولا قوة الا بالله