فوائد صحية مذهلة لا تعرفونها عن الزعتر
Sep 06, 2016
لندن ـ نشر موقع healthline المتخصص بالشؤون الصحيّة والطبية، أربعة فوائد صحية مذهلة للزعتر، ناصحاً بالحفاظ على تناوله، وأبرز تلك الفوائد على جسم الإنسان:
1.تحرير الجسم من السموم: تشير الأبحاث إلى أهمية استخدام الزعتر كمطهّر للمعدة والجسم من خلال شرب المياه المغلية مع هذه العشبة يومياً.
2.لعلاج السعال: اشربوا المياه المغلية بأوراق الزعتر للتخفيف من أعراض التهاب الشعب الهوائيّة.
3.لتعزيز مناعة الجسم: يحتوي الزعتر على كلّ الفيتامينات التي يحتاجها الجسم أهمّها الفيتامين C وA. هذه العشبة غنيّة أيضاً بالنحاس، الألياف، الحديد والمغنيسيوم.
4.خفض ضغط الدم: فقد توصلت دراسة أجريت على الفئران إلى أن مستخلص الزعتر يوازن ضربات القلب ويخفض مستوى الكولسترول. استبدلوا الملح بالزعتر في أطباقكم.
في السبعينات كان يقال أن سبب ذكاء الطلبة الفلسطينيين خارج فلسطين هو بسبب أكلهم للزعتر المجفف مع زيت الزيتون يومياً على الفطور
الكروي داود يضع الزعتر المجفف المخلوط بالسماق على الجبن الأبيض المالح وأكله مساءً مع قطع الطماطم مع شرب الشاي بالهيل
أما صباحاً فيضع الزعتر المجفف المخلوط بالسماق على البيض المقلي حتى يحمي من نزلات البرد وإلتهابات الحلق
ويا سلام على فطائر الزعتر المسماة بالمناقيش خاصة وهي خارجة من الفرن تتقرمش حين أكلها
يقال أن الزعتر أكل الفقير ! وهل هناك أصح جسماً من جسم الفقير ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله