فوائد صحية مذهلة لا تعرفونها عن الزعتر

لندن ـ نشر موقع healthline المتخصص بالشؤون الصحيّة والطبية، أربعة فوائد صحية مذهلة للزعتر، ناصحاً بالحفاظ على تناوله، وأبرز تلك الفوائد على جسم الإنسان:

1.تحرير الجسم من السموم: تشير الأبحاث إلى أهمية استخدام الزعتر كمطهّر للمعدة والجسم من خلال شرب المياه المغلية مع هذه العشبة يومياً.

2.لعلاج السعال: اشربوا المياه المغلية بأوراق الزعتر للتخفيف من أعراض التهاب الشعب الهوائيّة.

3.لتعزيز مناعة الجسم: يحتوي الزعتر على كلّ الفيتامينات التي يحتاجها الجسم أهمّها الفيتامين C وA. هذه العشبة غنيّة أيضاً بالنحاس، الألياف، الحديد والمغنيسيوم.

4.خفض ضغط الدم: فقد توصلت دراسة أجريت على الفئران إلى أن مستخلص الزعتر يوازن ضربات القلب ويخفض مستوى الكولسترول. استبدلوا الملح بالزعتر في أطباقكم.