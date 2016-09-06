رئيس البرلمان الإيراني: هناك نقاط مشتركة بين إيران وفرنسا لحل الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب

طهران - د ب أ – أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني، أن “هناك نقاطاً مشتركة بين إيران وفرنسا حول حل الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب”.

ونقلت وكالة “فارس″ الإيرانية عنه القول خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتلون، الذي وصل الليلة الماضية على رأس وفد برلماني إلى طهران، إنهما بحثا “تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإزالة العقبات القائمة”.

واعتبر لقاء اليوم “نقطة بارزة في العلاقات البرلمانية بين البلدين”.

وأضاف لاريجاني :”لقد تباحثنا في هذا اللقاء بشأن الأزمات الإقليمية، ومنها المشاكل المتعلقة بالعراق ولبنان، إلى جانب الإرهاب، وبطبيعة الحال كانت هناك نقاط مشتركة بيننا”.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الفرنسي الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي.