نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق سكولز يختار الدوري الأفضل في العالم

لندن ـ كشف بول سكولز، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، عن الدوري الأفضل في العالم بالنسبة له، خلال كتابه الجديد، الذي تم نشر عدة مقتطفات منه.

وقال سكولز في كتابه: “أعتقد أن الدوري الإسباني هو الأفضل”.

وتابع: “الدوري الإسباني الأفضل، إذا كنت تحكم على المنافسات الأوروبية، ففي آخر ربع نهائي بدوري الأبطال ، والدوري الأوروبي موسم 2015-2016، كان يوجد 6 أندية من 16 ناديًا من إسبانيا. الدوري الإنجليزي كان يمثله ناديان فقط”.

وأشار سكولز، إلى أن الدوري الإسباني، يملك العديد من اللاعبين أصحاب الجودة العالية، مثل الويلزي جاريث بيل، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي، نيمار، في المقابل لا نجد لاعبين بمثل هذه الجودة في البريميير ليج.