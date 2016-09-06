برشلونة يكافئ شتيجن بعد رحيل برافو

برشلونة ـ قررت إدارة نادي برشلونة الإسباني، البدء في إجراءات تجديد التعاقد مع الحارس الدولي الألماني تير شتيجن، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال جوسيب بارتوميو، رئيس النادي، خلال تصريحاته لإذاعة “RAC1″ الإسبانية “تير شتيجن هو جزء من المستقبل في برشلونة”.

وأضاف بارتوميو “راكيتيتش، سواريز، وميسي، هم العمود الفقري للفريق، وارتباطنا بهم قوي”.

وانشغلت إدارة النادي الكتالوني، خلال الفترة الماضية بسوق الانتقالات وجلب العديد من الصفقات لتدعيم الفريق، ولكن كان هناك نية لتمديد العديد من عقود اللاعبين، وتم إضافة تير شتيجن للقائمة.

وحصل شتيجن خلال الفترة القليلة الماضية على فرصة المشاركة بشكل أساسي، عقب رحيل الحارس كلاوديو برافو لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.