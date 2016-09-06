ايران تدعم “اي قرار” من الدول المنتجة يؤدي الى استقرار السوق النفطية

طهران - أ ف ب – أعلن وزير النفط الايراني الثلاثاء، ان الجمهورية الاسلامية تدعم “اي قرار” يؤدي الى استقرار سوق النفط العالمية وان 50 الى 60 دولاراً للبرميل، “هو السعر المرغوب به” لمعظم اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

وقال بيجان زنقانة اثر لقائه الأمين العام لاوبك محمد باركنيدو في طهران، ان “ايران تدعم اي قرار من قبل منتجي النفط لاعادة الاستقرار الى اسواق النفط. السعر المرغوب به لمعظم اعضاء اوبك هو بين 50 الى 60 دولاراً” بحسب ما اوردت وكالة “شانا” التابعة للوزارة.