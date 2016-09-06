مصر تمدد فتح معبر رفح البري ليوم إضافي آخر

غزة - الأناضول – أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن تمديد السلطات المصرية فتح معبر رفح ليوم الأربعاء.

وقالت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية:” أبلغنا الجانب المصري قرار تمديد فتح المعبر غدا الأربعاء، ليوم آخر في كلا الاتجاهين”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما ذكرته وزارة الداخلية بغزة.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح، السبت الماضي ليومين متتالين لسفر الحالات الإنسانية، فيما فتحته الاثنين لسفر 500 حاج من قطاع غزة، حصلوا على مكرمة ملكية سعودية، وعودة العالقين على الجانب المصري.

وأعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة، أمس عن تمديد فتح معبر رفح الثلاثاء، وقد قامت السلطات المصرية صباح اليوم بفتحه أمام سفر الحالات الإنسانية.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013 لدواع تصفها بـ”الأمنية”، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.