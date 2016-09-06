احتجاجات وأعطال فنية تعرقل الحركة الجوية في ثلاثة مطارات بالعاصمة البريطانية

لندن - د ب أ – عرقلت احتجاجات ومشكلة فنية، حركة الطيران في ثلاثة مطارات بالعاصمة البريطانية لندن ، مما أدى لرفع شكاوى وعمليات احتجاز وتأخيرات الثلاثاء .

وكان التركيز الرئيسي على مجموعة مؤلفة من تسعة نشطاء، يقال إنهم من منظمة ” بلاك لايفز ماتر البريطانية ” بحسب التقارير الإعلامية ، حيث قاموا بربط أنفسهم بسلاسل بشىء على مدرج في مطار لندن سيتي ، بحسب ما قالته سلطات المطار وشرطة لندن .

وكتب المطار على صفحته على موقع تويتر، ” نحن الآن نشهد عدم انتظام لجميع الرحلات الجوية بسبب وجود متظاهرين في المطار ، الشرطة متواجدة حالياً هنا “.

ولم تتضح الصلة بين المتظاهرين وحركة بلاك لايفز ماتر التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، التي تحتج على عنف الشرطة ضد أصحاب البشرة السوداء في الولايات المتحدة .

وذكر حساب على موقع تويتر، يعتقد أنه يخص أحد المتظاهرين، أنهم يحتجون على التغيير المناخي الذي تفاقم بسبب انبعاثات وقود الطائرات والذي يؤثر بصورة سلبية على المواطنين السود في إفريقيا .

وفي واقعة منفصلة ، تم تسجيل عمليات تأخير في مطاري جاتويك وهيثرو ،عقب أن قالت الخطوط البريطانية إن عملية تحديث لنظام الحاسب الآلي تسببت في حدوث مشاكل .

وقالت الشركة إنها أصلحت المشكلة ، ولكن عمليات استيعاب الركاب الذين تضرروا من عمليات الإرجاء سوف تستغرق وقتاً.