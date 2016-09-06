انتقادات جديدة من أثينا لخطط وزير الداخلية الألماني بشأن إعادة اللاجئين

أثينا - د ب أ – وجهت الحكومة اليونانية مجدداً، انتقادات لخطط وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بشأن إعادة اللاجئين إلى اليونان.

وقال وزير شؤون الهجرة اليوناني إيوانيس موزالاس في تصريحات لوكالة الأنباء اليونانية الرسمية “إيه إن إيه-إم بي إيه”، إن هذه الخطط غير مناسبة وغير ملائمة من الناحية الزمنية أيضاً.

وأضاف موزالاس: “لا معنى من إعادة 850 ألف (لاجئ)”، مضيفا أن ألمانيا والمستشارة أنجيلا ميركل كانتا تلعبان دوراً إيجابياً حتى الآن في أزمة اللاجئين.

وكان دي ميزير أعلن مطلع الأسبوع الجاري عزمه إعادة اللاجئين إلى اليونان مجدداً، ما أثار ردود فعل شديدة في أثينا.

وقال دي ميزير في تصريحات لصحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية الصادرة الأحد، إنه تم القيام بكثير من الأمور في أوروبا لتحسين الوضع في اليونان، وأضاف: “يتعين أن تكون هناك أيضاً عواقب لذلك تقود إلى إمكانية إعادة اللاجئين إلى اليونان وفقاً لاتفاقية دبلن”.

وتنص اتفاقية دبلن على أن يقدم اللاجئ طلب لجوئه في أول دولة استقبلته في الاتحاد الأوروبي. وفي حال وصول هذا اللاجئ إلى دولة أخرى في الاتحاد، فإنه يحق لهذه الدولة إعادته إلى الدولة الأولى التي وصل إليها.