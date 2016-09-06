مصدر طبي عراقي:19 قتيلاً و30 جريحاً حصيلة تفجير الكرادة

بغداد - د ب أ – أفاد مصدر طبي عراقي الثلاثاء، بارتفاع حصيلة تفجير الكرادة إلى 19 قتيلاً و30جريحاً.

وقال المصدر إن” حصيلة تفجير السيارة المفخخة في منطقة الكرادة قرب مستشفى عبد المجيد مساء الإثنين بلغت 19 قتيلاً و30جريحاً فضلاً عن الخسائر المادية بالمحلات والسيارات والدور القريبة من مكان الانفجار”.

كانت قيادة عمليات بغداد أعلنت في وقت سابق ان حصيلة تفجير الكرادة بلغت سبعة قتلى و14 جريحاً.

وأدان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اليوم ، التفجير الذي استهدف، مساء أمس، منطقة الكرادة وسط بغداد، وفيما عدّه “اعتداءً يائساً لإشعال الفتنة الطائفية”، دعا الأجهزة الأمنية إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لاعتقال الجناة”.

وقال معصوم ، في بيان له “ندين بشدة التفجير الإرهابي الإجرامي الذي استهدف في، ساعة متأخرة من الاثنين، منطقة الكرادة داخل، وسط العاصمة بغداد، مما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين العزّل “، مؤكدا أن “هذه الاعتداءات الاجرامية تسعى يائسة الى اشعال الفتن الطائفية لضرب وحدة الشعب العراقي ضد الإرهاب”.

وتابع معصوم، أن “هذه الاعتداءات الارهابية النكراء والجرائم التي سبقتها وأسفرت عن استشهاد واصابة المئات من العراقيين في مناطق الكرادة والشعب ومدينة الصدر ببغداد ومناطق أخرى لن تزيد شعبنا إلا عزماً على القضاء التام على عصابات داعش الارهابية في كل مكان”.

وفي بيان صدر عن مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قال “ندين وبأشد عبارات الشجب والاستنكار التفجير الإجرامي الجبان الذي استهدف منطقة الكرادة، وخلف عدداً من الضحايا في صفوف المدنيين العزل وأضرارا بالممتلكات”.

كانت منطقة الكرادة ذات الغالبية الشيعية شهدت في شهر رمضان الماضي انفجاراً كبيراً، راح ضحيته المئات من القتلى والجرحى الأمر الذي دفع وزير الداخلية محمد الغبان إلى تقديم استقالته.