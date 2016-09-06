ترامب يطرح احتمال تقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين

يانجستاون - رويترز – أخذت مقترحات المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، منحى جديداً إذ صرح بأن من المحتمل تقنين أوضاع ملايين المهاجرين غير الشرعيين ولكن بعد اتخاذ خطوات كثيرة للرقابة على الحدود.

وفي تصريحات لمجموعة صغيرة من الصحافيين، دعاهم ترامب إلى طائرته للمرة الأولى منذ قبوله ترشيح الحزب، قال إن بعض أجزاء من الخطاب الذي ألقاه عن الهجرة في فينكس قبل أيام واتسم بنبرته المتشددة أسيء تفسيرها وإنه في الحقيقة خفف من حدة موقفه إلى حد ما.

وقال الملياردير وقطب العقارات إنه يريد أولاً طرد العناصر الإجرامية مثل مهربي المخدرات وإقامة جدار على الحدود، قبل دراسة كيفية التعامل مع ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين يلتزمون بالقوانين الأمريكية ويقدمون إسهامات للمجتمع.

وأضاف أنه سيكون على أي مهاجرين غير شرعيين، يريدون الحصول على الجنسية العودة إلى بلدانهم أولاً ليأخذوا مكانهم وراء المتقدمين بطلبات قانونية للهجرة.

وقال “سنتخذ هذا القرار في المستقبل. سيتخذ هذا القرار.”

وأضاف “يجب أولاً إخراج العناصر الخبيثة وأفراد العصابات. تأمين الحدود ومنع دخول المخدرات… نحتاج لبناء الجدار. نحتاج الجدار لمنع المخدرات.”

وسعى ترامب جاهداً لتبني النبرة المناسبة بشأن كيفية تعامله مع الهجرة غير الشرعية، إذا فاز في الانتخابات التي تجري في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني. وبعد أن حاول إظهار موقف أقل حدة من قضية المهاجرين عاد إلى موقفه المتشدد منها في فينكس قبل أيام وقال إن من يتواجد في الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية سيكون عرضة للترحيل.