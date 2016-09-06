قوات هادي تسيطر على معسكر في الجوف بعد معارك مع الحوثيين

صنعاء - الأناضول – سيطرت قوات الجيش الوطني مسنودة بـ”المقاومة الشعبية” الموالية للحكومة اليمنية، الثلاثاء، على معسكر كان تحت قبضة الحوثيين في محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية، شمالي البلاد.

وقال عبد الله الأشرف الناطق الرسمي باسم المقاومة في محافظة الجوف، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة سيطروا على معسكر “السلان” في مديرية الغيل بالمحافظة، بعد معارك مع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وأشار إلى أن المعارك بين الطرفين ما زالت مستمرة حتى الساعة تغ، مع سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، دون ذكر رقم محدد.

ومعسكر “السلان” يستخدمه الحوثيون والقوات الموالية لصالح، منذ حوالي عامين، في تدريب عناصرهم.

ولم يتسن الحصول على تعقب فوري من مصدر مستقل أو من قبل الحوثيين حول ما أفاد به الأشرف.

وتصاعدت المعارك في معظم الجبهات اليمنية، منذ 6 أغسطس/آب الماضي، بالتزامن مع تعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة، من جهة، و”الحوثيين” وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، من جهة أخرى، بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر، دون اختراق جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي، وكذلك تشكيل “الحوثيين” وحزب “صالح”، مجلساً سياسياً لإدارة شؤون البلاد، من جانب واحد.