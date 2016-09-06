البنيان المرصوص تخطط لمواجهة عمليات الانتحار الجماعي لتنظيم الدولة

طرابلس - الأناضول – أفاد مصدر مسؤول في قوات “البنيان المرصوص” بليبيا، الثلاثاء، أن “الهدوء يسيطر على محاور القتال بمدينة سرت، لبناء خطط عسكرية جديدة لتحرير آخر معقل للدولة الاسلامية فيها”، ومواجهة عمليات انتحار جماعية متوقعة من قبل مقاتليهم.

وقال محمد الغصري، المتحدث باسم “البنيان المرصوص” إن “الخطط التي تدرس حالياً لا تقتصر على اقتحام الحي الأخير شمال سرت (450 شرق العاصمة طرابلس)؛ وإنما تتسع لتشمل كيفية تأمينها، ووضعها بعد التحرير، ومنع عودة عناصر تنظيم الدولة إليها”.

وبيّن أن “بعض محاور القتال يتم فيها تقدم بين الحين والآخر؛ بسبب حماس المقاتلين الشباب، حيث سيطروا على أجزاء صغيرة من حي الجيزة البحرية، ولكن الأوامر العسكرية تقضي بعدم التقدم”.

وذكر الغصري أن “نشر التنظيم لعدد كبير من القناصة، وتوالي إرسال السيارات المفخخة، ما يشبه الانتحار الجماعي لمقاتلي التنظيم، واستماتتهم دون سقوط آخر معاقلهم، جعلنا نعيد النظر في خططنا الحالية”.

مضيفاً أن “الطلعات الجوية بالتنسيق بين سلاح الجو الليبي والأمريكي لم تتوقف على الموقع الأخير للدولة، بالإضافة لقصف مدفعي على الأرض”.

وأردف قائلاً: “التنظيم، لم يعد يسيطر سوى على الجيزة البحرية، وبعض المربعات السكنية في الحي الثالث؛ مثل مربع بوحجر والطرابلسي والكرارمة”، مشيراً إلى أن التنظيم “أقفل طرقات هذه المربعات بالسواتر الترابية والحاويات ويقاوم من خلفها”.

وتابع: “لا نعتقد أن العملية العسكرية ستتأخر كثيراً، ونتوقع أن يكون التحرير كاملاً قبل عيد الأضحى”.

وبلغ عدد ضحايا “عملية البنيان المرصوص” 457 قتيلاً، و2130 جريحاً، حسب إحصائية خاصة للأناضول، فيما لا توجد إحصائية دقيقة بشأن قتلى “الدولة”.