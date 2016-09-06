باريس تعتزم افتتاح معسكرين للاجئين

باريس - د ب أ -تعتزم باريس افتتاح معسكرين إنسانيين لاستقبال اللاجئين، من أجل خفض معاناتهم وتحسين سبل إعاشتهم وذلك لمنع وجود معسكرات عشوائية تفتقر للمقومات الإنسانية، حيث تكونت على مدى الأشهر الماضية معسكرات عشوائية و غير قانونية للخيام و مراتب للنوم في العراء خاصة في مناطق شمال شرق العاصمة الفرنسية.

ومن المقرر أن يفتتح أول مركز رسمي منتصف تشرين أول/أكتوبر المقبل لاستيعاب 400 شخص كمرحلة أولى، حسبما أعلنت عمدة العاصمة آن هيدالجو الثلاثاء.

وحسب بلدية العاصمة الفرنسية، فإنه سيسمح للاجئين بالمبيت في هذا المركز لعدة أيام قبل أن يتم نقلهم إلى أماكن إيواء أخرى.

ومن المقرر أن ترتفع طاقة هذا المعسكر إلى 600 شخص أواخر العام الجاري، وأن يتم إنشاء معسكر آخر يستوعب 350 شخصاً للنساء والأسر في ضاحية ايفري سور سين.

وكانت الاشتراكية هيدالجو، قد أعلنت وبشكل مفاجئ في أيار/مايو الماضي عن نيتها إنشاء معسكر رسمي للاجئين تابعاً للعاصمة وقالت إن هناك ضرورة لإنشاء معسكرات جديدة بسبب وصول المعسكرات الحالية لأقصى طاقة استيعابية.

وأعلنت الحكومة الفرنسية مؤخراً، عزمها توفير آلاف الأماكن الجديدة للمتقدمين بطلبات اللجوء في فرنسا وقالت إن هذه المعسكرات تصب أيضاً في إمكانية إنهاء معسكرات اللاجئين في منطقة كاليس شمال فرنسا، حيث نشأ حي للبؤساء بالقرب من الميناء بسبب تكدس اللاجئين هناك انتظاراً للفرصة المواتية للوصول بشكل غير مشروع لبريطانيا.