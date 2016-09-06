حزب العمال الكردستاني في العراق ينفي مقتل 30 مسلحاً بقصف طائرات تركية

أربيل - د ب أ – نفى بختيار دوكان مسؤول إعلام حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق الثلاثاء، مقتل 30 مسلحاً من عناصر الحزب في قصف طائرات تركية لمواقع الحزب شمال العراق.

وقال دوكان إن” الطائرات التركية تقصف منذ منتصف الشهر الماضي باستمرار موقعنا خاصة في منطقة هاكورك ، كما قصفت مواقعنا في منطقة سيدكان الحدودية يوم أمس أربع مرات حيث لم تسفر عن أية خسائر بشرية”.

ونفى دوكان الخبر الذي نشرته الصحف التركية، من أن الطائرات التركية قتلت 30 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني نتيجة قصف يوم أمس وأول أمس الاحد .

كانت مصادر عسكرية تركية ذكرت اليوم أن المقاتلات التركية دمرت أربعة أهداف للمنظمة في هاكورك شمال، كما دمرت ثمانية أهداف أخرى في منطقة متينا شمال العراق أيضاً.