مقتل خمسة نازحين في هجومين منفصلين شمالي العراق

العراق - الأناضول – قالت مصادر أمنية عراقية، الثلاثاء، إن خمسة نازحين فارين من المعارك الدائرة بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم الدولة الاسلامية، شمالي البلاد، قتلوا في هجومين منفصلين، فيما عثرت قوات الشرطة على ثلاث جثث مجهولة الهوية في العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين، إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور نازحين بطريق في قضاء الشرقاط، الواقع على بعد 120 كم شمال تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

وأوضح أن الانفجار وقع عندما كان يسير النازحون سيراً على الأقدام في منطقة الزوية شمالي قضاء بيجي (40 كم شمالي تكريت)، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم وإصابة 10 آخرين بجروح.

من جهته، قال النقيب في الشرطة العراقية غزوان الجبوري، إن نازحاً على الأقل قتل، وأصيب اثنان آخران، من مدينة الشرقاط، في انفجار مسجد كان مفخخاً.

وأضاف الجبوري أن “النازحين كانوا داخل مسجد في بلدة العوجة جنوب صلاح الدين، دون علمهم أنه كان مفخخاً”.

ويواصل السكان الفرار من مناطق شمالي صلاح الدين، حيث تدور معارك عنيفة بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم “الدولة “.

وتسعى القوات العراقية لاستعادة تلك المناطق، تمهيداً لشن هجوم واسع على معقل التنظيم في الموصل، وهي ثاني أكبر مدينة عراقية، وأكبر مدينة في قبضة “الدولة ” بسوريا والعراق.

وفي بغداد، قال العقيد في شرطة العاصمة سالم النعمان، إن قوات الشرطة عثرت اليوم، على جثتين تعودان لرجلين مجهولي الهوية في منطقة المعامل شرقي بغداد.

كما أفاد النعمان بأن قوات الشرطة عثرت على جثة أخرى مجهولة، على جانب الطريق في منطقة حي الجهاد، جنوب غربي بغداد.

وأشار الضابط العراقي إلى أن الجثث مجهولة الهوية بدت عليها آثار إطلاق النار.