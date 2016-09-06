تركيا: القوى العالمية لم تبد التزاما بإقامة “منطقة آمنة” في سوريا

اسطنبول- رويترز- قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن القوى العالمية لم تستبعد فكرة تركيا بشأن إقامة “منطقة آمنة” في سوريا لكنها لم تبد إرادة واضحة لتنفيذ هذه الخطة.

وقال المتحدث إبراهيم كالين لشبكة (ان تي في) التلفزيونية إن أردوغان يدفع باتجاه خطة مبدئية لوقف إطلاق النار في حلب لمدة 48 ساعة ثم تمديدها خلال عطلة عيد الأضحى التي تبدأ يوم 11 سبتمبر أيلول.

وقال أردوغان الاثنين إنه كرر اقتراح تركيا بشأن إقامة “منطقة آمنة” خالية من القتال في سوريا للحد من تدفق اللاجئين خلال اجتماع لزعماء مجموعة العشرين.