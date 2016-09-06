الأزهر يدين تفجيرات كابول “المتنافية مع تعاليم الاسلام”

القاهرة- أ ف ب- دان الازهر الشريف الثلاثاء تفجيرين وقعا قرب وزارة الدفاع الافغانية في كابول واسفرا عن مقتل 41 شخصا، معتبرا ان هذه الاعمال تتنافى مع “تعاليم الاسلام وكافة الشرائع السماوية”.

ووقع اعتداءان بالقنبلة الاثنين قرب وزارة الدفاع في العاصمة الافغانية كابول، قبل هجوم شنه مسلحون ليلة الاثنين الثلاثاء على مبان تضم منظمة “كير” الدولية للاغاثة في وسط كابول.

وقتل 41 شخصا واصيب 110 آخرون في احدث حصيلة لهذه الاعتداءت الدامية.

ودان الازهر الشريف في بيان مساء الاثنين “التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا قرب وزارة الدفاع في العاصمة الأفغانية كابول”.

واشار الأزهر إلى أن “مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وتخالف كافة الشرائع السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية التي ترفض كل أشكال العنف والإرهاب”.

واعتبر الأزهر أن “هذه الأعمال نوع من أنواع الفساد في الأرض الذي يؤدي بصاحبه إلى الخزي في الدنيا، وأشد العذاب في الآخرة”.

وطالب الأزهر “بضرورة الاصطفاف والتكاتف لمواجهة الإرهاب، وبذل المزيد من الجهود المخلصة للحد من اتساع نطاق العنف واستباحة دماء الآمنين”.

ووقع التفجيران بفارق دقائق وهدفهما كما يبدو كان التسبب باكبر عدد من الضحايا في صفوف الموظفين الرسميين الذين كانوا يغادرون الوزارة في ذلك الوقت للعودة الى منازلهم.

واعتبرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء ان هذه الاعتداءات “تستهدف المدنيين عن سابق تصور وتصميم وتشكل جريمة حرب”.