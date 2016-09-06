وزير الدفاع الروسي: الأسلحة الروسية أثبتت فعاليتها في سوريا

موسكو- د ب أ- أعلن سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي، أن الأسلحة الروسية أثبتت فعاليتها في مختلف التدريبات بالإضافة إلى ساحات القتال بسوريا، مؤكدا مواصلة روسيا تحديث جشيها وأسطولها.

ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الروسية الاخبارية عن شويغو قوله أثناء مراسم افتتاح منتدى “الجيش 2016-” العسكري الدولي الثلاثاء،” إن الأسلحة الروسية تتعرض لاختبار جدي بصورة سنوية أثناء تدريبات وتمارين واسعة النطاق واختبارات مفاجئة”، مشيرا إلى أن “العملية العسكرية في سورية أثبتت فعاليتها”.

وأكد الوزير الروسي تحقيق تقدم نوعي في السنوات الأخيرة نحو تحديث القوات المسلحة الروسية، قائلا “سنولي في المستقبل أيضا اهتماما خاصا لمسائل إعادة تجهيز الجيش والأسطول بأحدث الأسلحة”.

وأعرب شويغو عن أمله في أن “الجيش2016-” سيخدم تحقيق هذه المهمة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذا المنتدى قد تحول إلى حدث عالمي وارتقى إلى مستوى غيره من المعارض الدولية للأسلحة. وأكد أن “الجيش2016-” يستعرض قدرات كبيرة لمجمع الصناعات الحربية الروسية.

وأشار شويغو إلى أن أكثر من ألف من الشركات والمنظمات الروسية تشارك هذا العام في فعاليات المعرض، معربا عن قناعته بأن منتدى “الجيش2016-” سيساهم في تبادل الآراء بشكل بناء بين ممثلي وزارات الدفاع والصناعات العسكرية للدول المشاركة فيه.

وأضاف الوزير الروسي أن استعراض قدرات أسلحة وآليات عسكرية ستجري في إطار المنتدى هذا العام في جميع المناطق العسكرية في روسيا وفي أسطول روسيا الشمالي.