لهذا السبب لا تضعوا شرائح الحامض في مشروباتكم

لندن ـ قال مؤلّف كتاب The Secret Life of Germsفيليب تيرنو، إلى أنّ شرائح الحامض المضافة إلى المشروبات تُسبّب مشاكل صحّية عدّة.

وأوضحت أبحاث سابقة أنّ 70 بالمئة من شرائح الليمون التي تضاف إلى المشروبات في المطاعم تحمل كميات هائلة من الميكروبات الضارة.

وقد قال تيرنو لمجلّة Elle، إنّ عدّة أشخاص يلمسون شرائح الليمون لوضعها داخل الكوب ما يضاعف نقل البكتيريا.

لذا يُنصح بعدم إضافة هذه الشرائح إلى الشراب، إلّا إذا تأكدتم من أنّ النادل غسل يديه جيداً، وقطّع الحامض لتكون طازجة.