الجيش التركي يعلن مقتل جنديين في هجوم لتنظيم الدولة على دبابتين في شمال سوريا

اسطنبول ـ رويترز ـ قال الجيش التركي اليوم الثلاثاء إن جنديين تركيين قتلا وأصيب خمسة آخرون عندما شن تنظيم الدولة الإسلامية هجوما صاروخيا على دبابتين تركيتين قرب قرية الوقف في شمال سوريا.

وأضاف الجيش التركي أن مقاتلين من الجيش السوري الحر سيطروا على قريتين في إطار عملية درع الفرات التي بدأت في 24 أغسطس آب مع جماعات معارضة تدعمها تركيا تقاتل تحت مظلة الجيش السوري الحر واستولت على بلدة جرابلس.

وتابع الجيش أن مقاتلين من الجيش السوري الحر قتلا أيضا وأصيب جنديان آخران.