مسؤولان أمريكيان : سفينة حربية أمريكية تغير مسارها بعد اقتراب سفينة إيرانية منها

واشنطن ـ رويترز ـ قال مسؤولان من وزارة الدفاع الأمريكية لرويترز اليوم الثلاثاء إن سفينة من قوات الحرس الثوري الإيراني اقتربت حتى باتت على بعد يقل عن 100 متر من سفينة حربية أمريكية في وسط الخليج يوم الرابع من سبتمبر أيلول.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن السفينة الإيرانية اتجهت بشكل مباشر صوب السفينة الأمريكية فايربولت وهي سفينة دورية طولها 53 مترا الأمر الذي أجبر السفينة الأمريكية على تغيير مسارها في مناورة وصفاها بأنها “غير آمنة وغير مهنية.”