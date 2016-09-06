مراقبو الاتحاد الأوروبي يشيرون إلى “خلل مؤكد” في نتائج انتخابات الغابون

ليبرفيل- أ ف ب- أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن تحليل النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في الغابون كشف عن وجود “خلل مؤكد” فيها.

وقالت كبيرة مراقبي الاتحاد ماريا غابريل “إن تحليل عدد غير المصوتين والبطاقات البيضاء والملغاة، كشف خللاً مؤكداً في النتائج النهائية في (منطقة) او-اوغويي” التي سجلت رسمياً نسبة مشاركة بلغت 99,93 بالمئة، ومكّنت الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو من الفوز بفارق بسيط.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي أن المراقبين “سمح لهم بالحضور عند إعلان نتائج سبعة من تسعة أقاليم”.

وأضافت أن “النتائج لم تعلن للعموم” بالنسبة لإقليم او-اوغويي المعقل القبلي للرئيس بونغو حيث حصل على 95 بالمئة من الأصوات “ما حرم الأطراف المعنية من الشفافية المطلوبة وفق القانون”.

وتابعت أن “إجمالي النتائج الموقتة في هذا الإقليم (..) موضع شك” و”نسبة المشاركة البالغة 99,93 بالمئة في او-اوغويي اعلى بكثير من النسب المسجلة في باقي الأقاليم، المقدرة بمعدل 48 بالمئة”.

وجددت ماريا غابريل نداءها للسلطات الغابونية “لنشر النتائج مكتبا بمكتب في مجمل البلاد لتسهيل إمكانية الطعن (أمام المحكمة الدستورية) التي تبقى الجهة التي يمكن أن تحل في إطار القانون، أزمة الثقة في النتائج”.

وأتاحت نتيجة هذا الإقليم فوز علي بونغو بنسبة 49,80 بالمئة مقابل 48,23 بالمئة لمنافسه جان بينغ، بحسب النتائج الموقتة التي اعلنتها وزارة الداخلية في 31 آب/اغسطس.

ويعني ذلك أن الفارق بين المرشحين كان 5594 صوتاً على 628 ألف ناخب غابوني مسجل.