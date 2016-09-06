أمريكا: المحادثات مع روسيا بشأن سوريا تحقق تقدماً





واشنطن- رويترز- قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحقق تقدماً في المحادثات مع روسيا بشأن التوصل إلى وقف للقتال في سوريا، لكن واشنطن غير مستعدة للقبول بأقل من سبيل واضح نحو إنجاز ذلك الهدف.

وقال مارك تونر، المتحدث باسم الوزارة في البداية، إن الولايات المتحدة لن تقبل بأقل من اتفاق مثالي، لكنه أوضح لاحقاً بأن واشنطن تحتاج نهجاً واضحاً نحو تحقيق وقف للاقتتال في أرجاء البلاد من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سوريا.