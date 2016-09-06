بوتين وضع إكليل زهور على قبر كريموف في سمرقند





موسكو- أ ف ب- وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إكليل زهور على قبر الرئيس الاوزبكستاني اسلام كريم، الذي ووري الثرى السبت في سمرقند في جنوب غرب اوزبكستان.

توقف بوتين في سمرقند خلال عودته من قمة مجموعة العشرين في هانغتشو، وزار الضريح برفقة رئيس وزراء اوزبكستان شوكت مرزيويف الذي أشرف على التشييع، وفق الصور التي عرضها التلفزيون الروسي.

نقلت وكالة “انترفاكس″ الروسية عن بوتين قوله “يمكنكم الاعتماد تماماً علينا بوصفنا أصدقاءكم الأوفى”.

وتوجه ميرزيويف الى بوتين “الصديق الحقيقي” لاوزبكستان في “هذه الظروف العصيبة”، بالقول إن “زيارتكم لنا اليوم تعني الكثير ونحن ممتنون كثيراً لذلك”.

والتقى بوتين ارملة اسلام كريموف وابنته.

وعبر بوتين عن تعازيه ومواساته إثر الإعلان عن وفاة كريموف جراء نزيف في الدماغ ووصفها بانها “خسارة كبيرة” وحيا “زعيماً حقيقياً”.

ومثل رئيس الوزراء دميتري مدفيديف موسكو خلال التشييع.

ويقول خبراء إن روسيا تشعر بقلق من تنامي الاسلام المتطرف في اوبكستان وتتابع من كثب الوضع فيها.

وقال الخبير سكوت ردنيتس من جامعة واشنطن لـ “فرانس برس″ إن “موسكو تعطي الاولوية للحفاظ على استقرار البلد لأنها تخشى من ان يستفيد تنظيم “الدولة الاسلامية” من فراغ السلطة”.

وأضاف ان “موسكو حريصة على ان لا يكون الرئيس الجديد معارضاً لمصالحها. لكن كريموف حرص على استقلالية بلاده ما أثار أحياناً حفيظة روسيا”.