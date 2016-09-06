اختفاء طائرة ألمانية عن الرادار في مقدونيا





سكوبيه- الأناضول- أعلنت وزارة الداخلية في مقدونيا، اليوم الثلاثاء، انقطاع الاتصال مع طائرة تجارية ألمانية، أقلعت من مطار “تريفيزو” بإيطاليا، وكانت تعتزم الهبوط في مطار “الإسكندر الكبير” بالعاصمة المقدونية “سكوبيه” للتزود بالوقود.

وذكر بيان للداخلية، أن الطائرة الألمانية اختفت مساء اليوم من على شاشات رادارات مطار الإسكندر الكبير، بالعاصمة سكوبيه، بعد أن كانت تحلّق في سماء منطقة “كاتلانوفو”، التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن المطار.

إلى ذلك لم يذكر البيان وجهة الطائرة الألمانية إلا أنه أشار بأن السلطات المقدونية أرسلت على الفور فرق البحث والإنقاذ إلى منطقة “كاتلانوفو”، دون إضافة المزيد من التفاصيل.