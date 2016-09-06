﻿لبنان: عبوة في مجدل عنجر تستهدف مواطناً رفع لافتة ضد وئام وهّاب فتجرح 3 سوريات وحزب التوحيد يرفض اتهام رئيسه: أعذر من أنذر

بيروت ـ «القدس العربي» : انفجرت عبوة ناسفة صغيرة زنتها 200 غرام في بلدة مجدل عنجر- قضاء زحلة فجر أمس الثلاثاء استهدفت سيارة محمد سليم عبد الخالق من نوع «رانج روفر»، كان قد ركنها امام المبنى المجاور لمنزله. وأوقعت العبوة 3 جريحات شقيقات لعائلة سورية تقطن في مرآب المبنى الذي كانت السيارة المستهدفة مركونة امامه، وهن: هاجر احمد هدحو 5 سنوات، ياسمين 7 سنوات وهنادي 10 سنوات وجرى تقطيب جراحهن جراء الزجاج المتناثر، في مستشفى الناصرة التابع للهلال الاحمر الفلسطيني. كذلك احدثت العبوة اضراراً في السيارة المستهدفة، وفي سيارة اخرى كانت مركونة جنبها، وادت إلى تحطم زجاج المنازل المجاورة وواجهة متجر للالبسة.

وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي «عند الساعة 2,30 من فجر الثلاثاء وفي بلدة مجدل عنجر – البقاع، انفجرت قنبلة يدوية كانت موضوعة في أسفل سيارة جيب نوع رانج روفر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص من التابعية السورية بجروح طفيفة، كانوا على مقربة من السيارة المستهدفة، بالإضافة إلى حصول أضرار بالسيارة المذكورة. وقد تدخلت قوة من الجيش وعملت على عزل المكان، كما حضر الخبير العسكري الذي قام بالكشف على موقع الانفجار، وبوشر التحقيق لكشف الفاعلين».

والرجل محمد عبد الخالق يعمل في تخليص المعاملات الجمركية، ومعروف بلقب «اوغي سليم»، وقام قبل يومين برفع لافتة على طريق المصنع الدولية هاجم فيها رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب وجاء فيها «اذا جينا نشوف ولاد الحرام بتطلع انت الاول يا ابن الحرام يا #وئام_وهاب».

وجاء رفع اللافتة بعد تناول وهّاب في حديثه التلفزيوني مع الاعلامي مارسيل غانم المتعهد قاسم حمود، ابن بلدة مجدل عنجر، في معرض حديثه عن ملفات الفساد، ثم في تصريح له لدى استقباله وفوداً في دارته في الجاهلية،، متهماً إياه بأنه «اصبح أقوى من الدولة، ويعمل على منع المواطنين من الاستفادة من 10 ساعات كهرباء زيادة لانه ممسك ببعض الوزراء ويريد السمسرة هو والشركات».

وقوبل كلام وهّاب في المرتين بردود فعل مستنكرة في بلدة حمود، ترجم برفع لافتات مؤيدة للاخير وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتصر له وتهاجم وهاب.

واللافت أن رئيس بلدة مجدل عنجر سعيد ياسين، وبعد تفقده موقع التفجير، ربط، في ردّه على اسئلة الصحافيين، بين حادثة التفجير وبين رفع المستهدف به للافتة «تأييداً للحاج قاسم حمود». وقال إن حمود ابن بلدتنا معروف بالشفافية والنزاهة».

واضاف «وئام وهاب يريد اموالاً من قاسم حمود ليسكت عنه، ونحن لن نسمح له بهذا الكلام. كل مجدل عنجر مع الحاج قاسم حمود ومع محمد عبد الخالق، وليس بعيداً من وئام وهاب هذا الموضوع «. وحول تضمّن كلامه اتهاماً مباشراً لوهاب أجاب «لا يوجد غيره».

و ربط مختار البلدة ناصر ابو زيد ربط بين اللافتة وبين التفجير وقال «لا شك ان الذي حدث الليلة حدث امني كبير، سبقته مناوشات صدرت ممن يسمى بوهاب باتجاه الحاج قاسم حمود، وكان فيها كلام من العيار الثقيل. نحن كلنا نحب الحاج قاسم حمود، واحد الشباب وهو محمد عبد الخالق، اخذته الحمية وعلّق لافتة طال فيها وهاب، سبقت هذا الحدث بـ 48 ساعة. نحن نسجل هذا الانفجار بخانة ما حصل قبل 48 ساعة ونضعها بيد الاجهزة الأمنية لتأخذ هي مجراها بالتحقيق وتحصّل لنا حقنا لان حمايتنا الدولة. واذا لم تأخذ الدولة حقنا وعُرف من الذي قام بالتفجير عندها يكون لنا اجراء آخر وان شاء الله لا نصل إلى هذه المرحلة».

تزامناً، اكد حزب التوحيد العربي في بيان انه «سيتقدم بشكوى جزائية على خلفية اتهامه بعبوة عنجر ضد المدعو سعيد ياسين وضد المختار ناصر أبو زيد».

واعتبر الحزب «ان أحداً مكلف بوضع هذه العبوة ليثير قاسم حمود ضجة ما».

وحمّل «رئيس البلدية شخصياً وقاسم حمود والمختار أبو زيد أي مسؤولية إذا أصيب أحد من شبابنا الذين يمرون في مجدل عنجر بأي سوء لأن ذلك هو تمهيد لعمل أمني ما، وقد أعذر من أنذر».

وطالب حزب التوحيد في بيانه «أهالي مجدل عنجر بأن يضعوا حداً لهؤلاء الموتورين الذين يقبضون فتات الأموال على حساب البلدة ليتوقفوا عن إستعمال البلدة كصندوق بريد، لأننا نعتبر مجدل عنجر لا تستطيع أن تعيش وحدها دون بيروت أو الشام»، مناشداً « زير الداخلية وقيادة الجيش إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ياسين وأبو زيد وإلا سيكون لنا موقف آخر».