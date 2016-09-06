﻿اليوم الأول للحوار الوطني الليبي في تونس انتهى بدون نتائج والثاني بدأ بمشادة كلامية

تونس – وكالات: بدأت جولة جديدة من الاجتماعات التشاورية لأعضاء الحوار السياسي في العاصمة التونسية الثلاثاء، لبحث مستجدات ‏الاتفاق السياسي والعراقيل الراهنة أمام مسار تنفيذه.فيما أوصت اللجنة المصغرة بالتواصل مع برلمان طبرق بتقليص عدد اعضاء المجلس الرئاسي.‏

وأكد مصدر صرح إلى بوابة الوسط أن الاجتماع حضره رئيس ‏وأعضاء المجلس الرئاسي فائز السراج وموسى الكوني، أحمد معيتيق، عمر الأسود، عبدالسلام كاجمان، علي ‏القطراني، محمد العماري، إلى جانب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، والجنرال باولو سيرا المستشار الأمني ‏للبعثة الأممية.‏

وأكد مصدر من لجنة الحوار حدوث مشادة كلامية، بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ونائبيه عن المنطقة الشرقية ‏فتحي المجبري وعلي القطراني. ‏وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أمس الثلاثاء، إلى بوابة الوسط: عند دخول رئيس المجلس الرئاسي وبداية حديثه، طلب ‏من المتواجدين الترحم على أرواح الشهداء خاصة شهداء «البنيان المرصوص»، فاستاء كل من علي القطراني وفتحي ‏المجبري، وطالبا السراج بالترحم على أرواح شهداء الجيش في المنطقة الشرقية، ولم يستجب السراج لهما، وعاد المجبري ‏وأكد أن المعركة الأساسية للإرهاب في بنغازي وليست في سرت، وطالب بالترحم على شهداء الجيش.‏

وأضاف أن الاجتماع بدأ بعد ذلك وطالب القطراني تعديل لجنة الحوار حسب الأقاليم الثلاثة لغياب التمثيل الحقيقي ‏لإقليم برقة، والرجوع للمسوَّدة الرابعة من الاتفاق السياسي، وإلغاء المادة الثامنة وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، كما طالب ‏عمر الأسود بتشكيل حكومة وفاق مصغرة، ومعالجة القرارات التي صدرت عن المجلس الرئاسي غير التوافقية، ومعالجة ‏آثارها، خاصة ما يتعلق بالمؤسسات السيادية للدولة.‏

من المنتظر أن تشهد الجلسة عودة عضوي الحوار المستقلين توفيق الشهيبي والشريف الوافي بعد تعليق مشاركتهما في ‏الجولات الماضية. يذكر أن العاصمة التونسية استقبلت منتصف يوليو الماضي جولة من الحوار السياسي طالب ‏المشاركون فيها بضرورة تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الذي وقع بالصخيرات المغربية.‏

وكان النائب المنسحب علي القطراني أعلن العودة والمشاركة في جلسات المجلس الرئاسي قبولاً لدعوة رئيس المجلس ‏الرئاسي فائز السراج ونزولاً عند رغبة مجلس النواب، إلا أنه أكد تمسكه بشروطه السابقة بشأن عقد جلسات المجلس ‏الرئاسي في مدينة تخضع لسيطرة الجيش.‏

وكانت الجلسة الأولى للحوار الوطني الليبي، في تونس العاصمة، انتهت الإثنين، بلا نتائج، وسط «أجواء متوترة» بين الأطراف المشاركة، بحسب أحد المشاركين في الحوار. وانعقدت الجلسة المغلقة، ضمن الحوار الذي يستمر يومين، في ضاحية «قمرت»، شمالي تونس العاصمة، تحت إشراف المبعوث الأممي، مارتن كوبلر، بمشاركة الأطراف الليبية التي سبق أن وقعت اتفاق «الصخيرات» في المغرب كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال جمال عاشور رئيس المكتب السياسي لحزب «الوطن» (ذي توجه إسلامي)، إن الجلسة الأولى كانت «متوترة وصعبة» نسبياً لعدم التوافق بعد على جدول أعمال الاجتماع والقضايا التي ستطرح للنقاش.

وأضاف «عاشور»، المشارك في الاجتماع، أنه من المنتظر مناقشة إجراء «تعديل بسيط» على حكومة الوفاق الوطني، التي يقودها فايز السراج، لعرضها مجدداً على البرلمان، المنعقد في طبرق (شرق)، من دون أن يفصح عن تلك التعديلات.

ورفض «مجلس النواب» المنعقد شرقي ليبيا منح الثقة لحكومة الوفاق، الشهر الماضي، مطالباً بتقديم تشكيلة وزارية مصغرة في أقرب وقت كفرصة أخيرة لمجلس رئاسة هذه الحكومة.وصوت 61 عضواً على رفض منح الثقة للحكومة التي ضمت 18 وزيراً، بينما وافق عليها 12 عضواً، وامتنع 28 عضواً عن التصويت من أصل 101 حضروا الجلسة.

وشدد «عاشور» على رفض الخوض في إجراء تعديلات على «الاتفاق السياسي» (اتفاق الصخيرات) أو تعديل بنوده، «ونتجه للحفاظ على الاتفاق وتطبيقه بحذافيره».

في المقابل قال عضو الحوار السياسي شريف الوافي، في تصريحات للصحافيين، إنه – وعدداً من الأعضاء المشاركين في الحوار – يطالبون بـ»إعادة تشكيل لجنة الحوار ويطالبون كذلك بتعديل عدد من بنود الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في الصخيرات»، من دون التطرق إلى تلك التعديلات المطلوبة.

واعتبر عضو «مجلس النواب» فتحي باش آغا، المشارك في الحوار، إجراء أي تعديل على «الاتفاق السياسي» بمثابة «المستحيل»، وقال، لمراسل الأناضول، «لا الأمم المتحدة ولا فريق الحوار يحق لهم تعديل الاتفاق السياسي، والأجدى لنا هو العمل على تطبيق الاتفاق لا العودة له من جديد، لن تكون هناك عودة للوراء».

وقال سالم مادي نائب، رئيس «مجلس أعيان ليبيا للمصالحة» (تجمع قبلي)، أمس في تصريحات للصحافيين، إن المبعوث الأممي مارتن كوبلر «لم يأت بأي جديد خلال جلسة اليوم، وعملياً سيكون أهم شئ في هذه الجولة هو ما سيقدمه المجلس الرئاسي غدا، خاصة ما يتعلق بالتشكيلة الحكومية». من جهتها أوصت اللجنة المصغرة المكلفة بالتواصل مع مجلس النواب في خطاب موجه إلى لجنة الحوار الوطني بتقليص أعضاء ‏المجلس الرئاسي.‏

جاء ذلك وفقًا لعدد من اللقاءات عقدها أعضاء اللجنة مع عدد من النواب والأطراف المعنية بالأزمة السياسية، من بينها ‏لقاء بعضو المجلس الرئاسي المقاطع، علي القطراني، الذي طالب بإسناد وزارة الدفاع إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز ‏السراج، فضلاً عن تعليق تسمية حقيبة الدفاع موقتًا إلى حين إيجاد حل يرضي الأطراف كافة، إذ يرى أنه مرشح عن ‏الجيش ومن حقه تسمية وزارة الدفاع.‏

فيما أوصى أعضاء اللجنة بالاستماع للقطراني ووزير الدولة عمر الأسود من أجل تقريب وجهات النظر بينهما وأعضاء ‏المجلس الرئاسي. ولفت أعضاء اللجنة إلى لقائهم نوابًا بكتلة السيادة الوطنية، وآخرين مستقلين، أكدوا على جملة من ‏النقاط بينها حماية قيادة الجيش.‏

كما أوصوا بمواصلة الحوار المباشر مع الأطراف المتحفظة على الاتفاق في البرلمان للبحث عن مخرج للأزمة الحالية. ‏وأكدوا أنه لا يوجد إجماع في البرلمان على طبيعة المخرج من حالة الانسداد السياسي الحالية، وأوصوا أن تكون ‏جلسات الحوار المقبلة في مدينة طبرق مقر البرلمان، حتى نقف عن قرب على طبيعة التحفظات حول مسار التوافق.‏

كما أوصت اللجنة بإعادة التوازن إلى الحوار السياسي الليبي، من خلال تعويض بعض القوى السياسية الفاعلة في ‏المنطقة الشرقية والجنوبية.‏

ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية انتهى بتوقيع اتفاق في 17 كانون الأول / ديسمبر 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية، باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر آذار/مارس الماضي، إلا أن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في شرق البلاد.

وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها ‏وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غرباً ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.‏