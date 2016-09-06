﻿المفوضية الأوروبية: التحايل والتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة يتسببان في خسارة 160 مليار يورو سنويا

بروكسل – د ب أ: أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء في بروكسل أن التحايل والتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة يتسببان في عجز بالمليارات في ايرادات هذه الضريبة.

وأوضحت المفوضية أن مقدار الفارق بين الإيرادات المتوقعة والإيرادات التي تم جمعها بالفعل وصل في عام 2014 إلى نحو 160 مليار يورو.

ولفتت المفوضية إلى أن حالات الإفلاس كانت من بين الأسباب التي أدت إلى هذا العجز.

يشار إلى أن قيمة العجز في ضريبة القيمة المضافة في عام 2013 كانت تجاوزت قيمتها في 2014 بمقدار 5ر2 مليار يورو.

من جانبه، قال بيير موسكوفيسي، المفوض الأوروبي لشؤون النقد والاقتصاد، ان النظام الحالي لضريبة القيمة المضافة غير ملائم للتصدي لمشاكل مثل التحايل على دفع ضريبة القيمة المضافة والحسابات الخاطئة لها.

كانت المفوضية الأوروبية طرحت في نيسان/أبريل الماضي خطة أولى لإصلاح نظام القيمة المضافة، ومن بين بنود هذه الخطة عدم استثناء تطبيق الضريبة على التجارة العابرة للحدود لتفادي التحايل.

ومن المتوقع أن تطرح المفوضية اقتراحات أكثر تحديدا بهذا الشأن في 2017. وستحتاج هذه المقترحات إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالأضافة إلى البرلمان الأوروبي.

وتعد الإصلاحات في مجال السياسة الضريبية في الاتحاد الأوروبي من الأمور التي ينطوي تنفيذها على صعوبات خاصة، إذ أن بإمكان الدول الأعضاء أن تعيق القرارات التي يتم اتخاذها على مستوى التكتل.