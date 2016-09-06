﻿تباين أسواق الخليج في تعاملات هادئة وتراجع البورصة السعودية

دبي – رويترز: تباينت أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات هادئة أمس الثلاثاء، مع تراجع البورصة السعودية بعد صعود قوي أمس الأول، حينما قالت المملكة وروسيا انهما ستتعاونان لدعم أسعار النفط.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية في أوائل التداول لكنه أغلق منخفضا 0.2 في المئة عند 6190 نقطة.

ويعتقد كثير من المحللين أن الاتفاق السعودي الروسي قد لا يكون له أثر يذكر في دعم أسعار الخام على الأجل الطويل. ولم تعلن الدولتان عن خطوات محددة، وقد يكون من الصعب عليهما الانضمام إلى منتجين كبار آخرين في تقييد الإنتاج.

وشهدت السوق هبوطا واسع النطاق للأسهم حيث تجاوز الخاسرون الرابحين بواقع 126 إلى 32. لكن سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ارتفع 0.6 في المئة، بينما صعد سهم شركة التعدين العربية السعودية «معادن» 0.9 في المئة، بعدما قالت ان وحدة تابعة لها بدأت الإنتاج التجريبي في مصنع جديد للأمونيا.

وقفز سهم «المتحدة للتأمين التعاوني» 4.2 في المئة، بعدما قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) انها ستسمح للشركة باستئناف قبول اشتراكات التأمين على السيارات الجديدة بعد تجميدها منذ يونيو/حزيران.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.1 في المئة مع تراجع سهم «شعاع كابيتال» 5.5 في المئة. وقفز السهم بالحد الأقصى اليومي 15 في المئة في الجلسة السابقة مسجلا أعلى مستوياته في 16 شهرا. وارتفع سهم «أوراسكوم كونستراكشون» المدرج في بورصة دبي خمسة في المئة، بعدما وافق مجلس إدارة الشركة على مقترح لإعادة شراء ما يصل إلى مليون سهم من أسهمها المدرجة في البورصة المصرية والتي صعدت 4.6 في المئة.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة، لكن مؤشر بورصة قطر انخفض 1.2 في المئة مع تراجع أسهم قيادية عديدة. وهبط سهم بنك قطر الوطني 2.3 في المئة وسهم «صناعات قطر» 1.9 في المئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المئة مع هبوط تسعة أسهم من الأسهم العشرة الأكثر تداولا في السوق.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية هبط المؤشر 0.2 في المئة إلى 6190 نقطة. كما انخفض مؤشر دبي 0.1 في المئة إلى 3544 نقطة، في حين زاد مؤشر أبو ظبي 0.1 في المئة إلى 4515 نقطة.

وانخفض المؤشر القطري 1.2 في المئة إلى 10713 نقطة. كما انخفض المؤشر البحريني 0.6 في المئة إلى 1128 نقطة.

وصعد المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 5400 نقطة. كما صعد المؤشر العماني0.4 في المئة إلى 5769 نقطة.

وفي مصر تراجع المؤشر 0.8 في المئة إلى 8202 نقطة.