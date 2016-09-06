﻿توقعات بتمديد البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء السندات

برلين – د ب أ: يتوقع المحللون أن يعلن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه غدا الخميس تمديد برنامج شراء سندات بقيمة 80 مليار يورو (90 مليار دولار) شهريا لمدة 6 أشهر أضافية، في الوقت الذي يكافح فيه البنك لتفادي دخول اقتصادات منطقة العملة الأوروبية الموحدة دائرة الكساد، في ظل اقتراب معدل التضخم من صفر في المئة.

ومن المقرر أن يعلن أيضا رئيس البنك ماريو دراغي في مؤتمره الصحافي التقليدي بعد الاجتماع الخميس التوقعات الجديدة للبنك بشأن الفائدة والنمو الاقتصادي، والتي ستكشف عن أول تأثير لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي على اقتصادات منطقة اليورو.

وقال يورغ كرامر، كبير خبراء الاقتصاد في «كومرتسبنك» الألماني، إنه من المحتمل أن يخفض البنك توقعاته بشأن معدل النمو والتضخم الأساسي بدرجة بسيطة.

وعلاوة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يواجه اقتصاد منطقة اليورو سلسلة من حالات الغموض خلال الشهور المقبلة، والتي قد تمنع البنك المركزي من تغيير سياسته على المدى القصير.

وبعيدا عن الاستفتاء المقرر في إيطاليا على التعديلات الدستورية، واضطرابات القطاع المصرفي في منطقة اليورو، من المحتمل أن يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى وضع عدم الاستقرار السياسي في إسبانيا، والمخاوف المتعلقة بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة مطلع تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، في الحساب عند النظر في سياسته النقدية.

ومن المتوقع أيضا أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي، عندما يجتمع مجلس المحافظين في مقر البنك في مدينة فرانكفورت الألمانية.

ويعتقد الكثير من المحللين أن البنك سيختار تمديد برنامج شراء الأصول المقرر انتهاؤه في آذار/مارس إلى أيلول/سبتمبر من العام المقبل.

ونتيجة لذلك، فإن البنك يمكن أن يؤجل الكشف عن أي جولة جديدة كبيرة من إجراءات تحفيز الاقتصاد حتى كانون أول/ديسمبر المقبل، عندما تتضح بصورة أكبر آفاق معدلات النمو والتضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل خلال آب/أغسطس الماضي 0.2 في المئة، وهو ما يقل بشدة عن المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو في المئة شهريا تقريبا.

يقول ماركو فالي، المحلل الاقتصادي في بنك «يوني كريديت» الإيطالي، ان المؤشرات تؤكد أن معدل التضخم وتوقعاته مازال ميتا، ومن غير المحتمل حدوث تغيير كبير فيه قبل آذار/مارس المقبل. وأضاف أنه في ضوء هذه الحقائق فإن الكشف عن حزمة إجراءات تحفيز جديدة مسألة وقت.

كانت المرة الأخيرة التي خفض فيها البنك المركزي سعر الفائدة وزاد حجم برنامج شراء السندات في آذار/مارس الماضي، حينما خفض سعر الفائدة على الإقراض إلى صفر في المئة، وعلى الإيداع إلى أقل من صفر في المئة، بهدف قطع الطريق على تراجع معدل التضخم وتحفيز الاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو.

يذكر ان خفض سعر الفائدة إلى أقل من صفر في المئة يعني أنه سيكون على البنوك التي تحتفظ بأموالها لدى البنك المركزي دفع أموال مقابل هذا الاحتفاظ، وهو ما يمكن أن يدفعها إلى إقراضها للشركات والمستهلكين بفائدة بسيطة حتى لا تدفع مقابل وضعها في البنك المركزي بما يعزز الاقتصاد.

وكان دراغي قد أكد في مؤتمره الصحافي بعد اجتماع مجلس المحافظين في تموز/يوليو الماضي استعداد البنك للتحرك لمواجهة أي تداعيات اقتصادية لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ولكن البيانات الصادرة منذ ذلك الوقت أشارت إلى أن منطقة اليورو تفادت حتى الآن أي آثار سلبية للاستفتاء البريطاني.

في الوقت نفسه فإن البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أمس الأول أشارت إلى نمو مبيعات التجزئة خلال تموز/يوليو الماضي بنسبة 1.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق وهو ضعف معدل النمو المتوقع تقريبا وكان 0.6 في المئة فقط.

وقد زادت مبيعات التجزئة خلال تموز/يوليو الماضي بنسبة 2.9 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ما يشير إلى الحالة الجيدة للإنفاق الاستهلاكي في منطقة اليورو، بما في ذلك أكبر اقتصادين فيها وهما ألمانيا وفرنسا.