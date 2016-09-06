﻿طهران تتوقع استكمال مرفأ جديد لتصدير النفط في نهاية العام

سنغافورة – رويترز:تتوقع إيران استكمال خط أنابيب ومرفأ لتصدير نوع جديد من الخام في نهاية العام، بما يصب في صالح توجه البلاد نحو زيادة الإنتاج للوصول به إلى مستويات ما قبل العقوبات.

وقال مسؤول بارز من شركة النفط الوطنية الإيرانية في ساعة متأخرة من مساء الإثنين ان المرفأ الواقع بالقرب من جزيرة خرج سيكون جاهزا لتصدير النوع الجديد من الخام المعروف باسم «خام غرب كارون» بعد اكتمال المنشآت «في وقت ما في نهاية هذا العام.»

وقال سيد محسن قمصري، مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية «حالما يكتمل (خط الأنابيب والمرفأ) سنكون قادرين على فصل هذا الخام وتصديره.»

أضاف أن الإنتاج المبدئي من الخام الجديد قد يقل قليلا عن 300 ألف برميل يوميا، مما يجعله مهما لزيادة الإنتاج الإيراني. وكان من المتوقع في البداية طرح الخام في السوق في وقت سابق من هذا العام.

وسيكون مزيج الخام مشابها في جودته لخام البصرة العراقي الثقيل بمحتوي كبريت يزيد عن اثنين في المئة. وفي آسيا نجحت جهود طهران الحثيثة لاستعادة الحصة السوقية التي خسرتها عندما كانت خاضعة للعقوبات الدولية، حيث ارتفع حجم واردات القارة من الخام الإيراني في يوليو/تموز 61 في المئة إلى 1.64 مليون برميل يوميا مقارنة به قبل عام.

وما زالت التوقعات تشير إلى استقرار صادرات الخام لآسيا وأوروبا -سوقا إيران الأساسيتين- في سبتمبر/أيلول بعد تسجيل ارتفاعات حادة في النصف الأول.

وقال قمصري انه بالنسبة لصادرات إيران من الخام إلى آسيا «لن يكون هناك تغير كبير عن يوليو»، متوقعا زيادة صادرات سبتمبر إلى أوروبا إلى 500 ألف برميل يوميا، بارتفاع قدره 100 ألف برميل يوميا مقارنة مع يوليو.

وما زالت إيران في مباحثات مع الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) لاستئجار صهاريج تحزين، على الرغم من أن البلد المنتج للخام تمكن من زيادة صادراته إلى أوروبا من دون تلك المنشآت. وأضاف قمصري أن انخفاض أسعار الشحن أدى أيضا إلى تقلص تكلفة نقل الخام الإيراني إلى أوروبا.

وفي إيران ستخفض شركة النفط الوطنية وارداتها من البنزين وصادرات المكثفات في نهاية/مارس آذار 2017.

وقال قمصري ان واردات البنزين هبطت هذا العام إذ تستخدم إيران المزيد من الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات لكنه لم يكشف عن الأحجام.