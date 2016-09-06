﻿أعمال الصيانة تؤخر تحميل الخام من حقل الشاهين البحري القطري

كوبنهاغن/سنغافورة – رويترز: قالت شركة «ميرسك أويل» أمس الثلاثاء ان أعمال الصيانة في حقل الشاهين، أكبر حقل بحري للنفط في قطر، أخرت عمليات تحميل شحنات الخام.

وقال متحدث باسم «ميرسك أويل قطر» في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن «ميرسك أويل شهدت وقفا لبعض عملياتنا في قطر والتي تطلبت تعديلا في عمليات تحميل الشحنات.»

وقال المتحدث ان منشآت «ميرسك» البالغ عددها 33 في تسعة مواقع في الشاهين خاضعة لجداول الخدمة والصيانة المعتادة والتي يتم تعديلها في بعض الأحيان.

ويقع حقل الشاهين على بعد 80 كيلومترا قبالة السواحل القطرية.

وقال المتحدث انه جرى إخطار جميع الزبائن، وأن هذا لا يؤثر على الإنتاج المستهدف للعام بالكامل والبالغ نحو 300 ألف برميل يوميا.

وقال تجار ان قطر أخطرت المشترين في آسيا بأنها ستقلص صادرات الخام من حقل الشاهين في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

وأنتجت قطر نحو 650 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب بحسب مسح أجرته رويترز لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».

ولم تذكر «ميرسك» متى حدثت الإغلاقات ولم تكشف عما إذا كانت المشاكل قد تم حلها. ولم تحدد الشركة أيضا فترات التحميل التي تأثرت بأعمال الصيانة.

لكن تجارا قالوا في وقت سابق أمس ان تواريخ تحميل بعض شحنات سبتمبر وأكتوبر تأجلت. وأضافوا أنه سيتم تقليص أحجام كل شحنة للتحميل في سبتمبر وأكتوبر، بنسبة خمسة في المئة لتصل إلى 475 ألف برميل.