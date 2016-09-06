﻿مصر وافقت لمستثمري الطاقة المتجددة على اللجوء للتحكيم الدولي في أي نزاع

القاهرة – رويترز: قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أمس الثلاثاء ان بلاده وافقت لمستثمري الطاقة المتجددة باللجوء للتحكيم الدولي في حالة وجود نزاع قانوني.

واللجوء للتحكيم الدولي كان شرطا أساسيا لمستثمري الطاقة المتجددة للاستثمار في مصر، كي يستطيعوا الحصول على تمويل لمشروعاتهم من مؤسسات التمويل الدولية.

وقال محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في اتصال هاتفي أمس «الوزير أكد اليوم في مؤتمر صحافي أنه تمت الموافقة لمستثمري المرحلة الثانية من مشروعات الطاقة المتجددة باللجوء للتحكيم الدولي في حالة وجود نزاع قانوني. التحكيم سيكون في دولة محايدة وليست دولة البائع أو المشتري.»

وتبدأ المرحلة الثانية لمستثمري الطاقة المتجددة في 28 أكتوبر/تشرين الأول ولمدة عام.

وأعلنت مصر في 2014 عن خطط طموحة لتطوير الطاقة المتجددة تستهدف بداية إقامة مشروعات لتوليد 4.3 غيغاوات من الكهرباء، باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مدى ثلاث سنوات.

وفي العام الماضي قالت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ان مشروعات الطاقة المتجددة في مصر ربما تحتاج استثمارات رأسمالية بنحو ثمانية مليارات دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يشكل فرصة كبيرة للمستثمرين والمقرضين.

وكانت مصر وضعت هدفا بأن تلبي مصادر الطاقة المتجددة 20 في المئة من احتياجاتها من الطاقة بحلول 2020 لكنها أرجأت ذلك إلى 2022.

والموضوع الذي سيكون مدعاة للتحكيم الدولي هو الخلاف الذي قد ينشأ حول «تعرفة التغذية الكهربائية» لدى شراء الحكومة الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح الممولة من قبل المستثمرين الأجانب.

وتعرفة التغذية الكهربائية، هي آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، بحيث تقوم شركات الكهرباء (النقل أو التوزيع) بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقاً يحقق عائداً جذاباً للاستثمار، من خلال اتفاقيات شراء طويلة الأجل، وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضي للمشروع، بواقع 20 عاماً لمشروعات الرياح و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية.

وأعلنت وزارة الكهرباء المصرية عام 2014 عن أول برنامج لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة من خلال عقود طويلة الأمد مع المنتجين سواء في المنازل أو القطاع الخاص، والذي يعرف بتعرفة التغذية الكهربائية للطاقات المتجددة.

وشهدت المرحلة الأولى لمشاريع الطاقة المتجددة، خلافات حادة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمستثمرين، على خلفية إلزام الوزارة للشركات بتوفير 85 في المئة من مصادر التمويل من الخارج، وضرورة الخضوع للتحكيم المحلي دون الدولي في حال حدوث نزاعات.

وقال الوزير المصري، إنه يجب على المستثمرين في المرحلة الثانية لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60 في المئة من مصادر تمويل أجنبية، و 40 في المئة من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70 في المئة من مصادر تمويل أجنبية، و30 في المئة من مصادر تمويل محلية.