﻿المغرب يستعد لـ«قمة المناخ في مراكش» بإطلاق مشروع لتزويد المساجد بتجهيزات الطاقة المتجددة

الرباط – أ ف ب: أطلق المغرب برنامجا طموحا باسم «المساجد الخضراء» بموجب التزامات اتخذتها المملكة في مجال الطاقات المتجددة وحماية البيئة، وذلك قبل شهرين من انعقاد قمة المناخ الـ22 المرتقبة في مدينة مراكش جنوب البلاد.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منتصف آب/أغسطس الماضي عن طلب عروض لإعادة تأهيل 64 مسجدا في ست مدن مغربية عن طريق خفض استهلاكها من الطاقة.

وسبق لوزارتي الأوقاف الطاقة المغربيتين أن وقعتا بداية نيسان/أبريل 2014 اتفاقية لخفض الاستهلاك الطاقة في 15 ألف مسجد، بنسبة تصل إلى 40 في المئة، ضمن استراتيجية وطنية لخفض استهلاك المؤسسات العمومية بنحو 30 في المئة، في بلد تثقل فاتورة الطاقة كاهل ميزانه التجاري.

وفي مرحلة أولى سيتم تجهيز 600 مسجد بحلول سنة 2019 عبر اتفاقيات للكفاءة الطاقية، حسبما أعلنت «شركة الاستثمار الطاقي»، التي تاسست سنة 2010 برأس مال يبلغ مليار دولار لمواكبة المخطط الوطني المغربي لتطوير الطاقات المتجددة ذات الجودة البيئية العالية.

وبحسب الدراسة التي أنجزتها هذه الشركة فإن معدل الاستهلاك اليومي لكل مسجد في المغرب يبلغ 90 كليواط من التيار الكهربائي، كما أظهرت الدراسات الأولى أن هناك امكانية لخفض هذا الاستهلاك بنحو 60 في المئة.

وقد اظهرت دراسة تجريبية أولى خضع لها «مسجد السُنَّة» التاريخي الموجود في قلب العاصمة الرباط، والذي تم بناؤه سنة 1785، أن خفض الاستهلاك الطاقي لهذا المسجد يمكن أن يصل إلى 68 في المئة.

نموذج مبتكر للتمويل

ولأجل بلوغ هذا الهدف سيتم تجهيز المساجد من الداخل بإضاءة جديدة عبر استبدال المصابيح القديمة الأكثر استهلاكا بمصابيح «إل.إي.دي» جديدة أقل استهلاكا للطاقة الكهربائية. كما سيتم تجهيز الأسطح بألواح شمسية لإنتاج الطاقة اللازمة في بلد تسطع فيه الشمس طيلة أيام السنة تقريبا.

وبحسب «الشركة الوطنية للاستثمار الطاقي» فإن جمالية الهندسة المعمارية للمساجد التاريخية لن تتأثر بهذه التغييرات، بل سيتم توفير مزيد من وسائل الراحة للمصلين عبر «الحصول على الماء الساخن للوضوء طيلة الوقت وتكييف الهواء الداخلي لقاعات الصلاة».

أضافة إلى ذلك سيكون لهذا البرنامج الطموح «تأثير اجتماعي قوي، حيث سيسمح بخلق 900 مقاولة صغيرة (TPE) ، ستوظف أكثر من خمسة آلاف من الفنيين (…) مع خلق سوق جديدة للنمو»، وفق المصدر نفسه الذي يؤكد على «استرجاع الاستثمارات في هذا المشروع سيتم على أساس التوفير في الفاتورة الطاقية للمساجد».

ويعتبر جون كريستوف كونزت، عضو الوكالة الألمانية الدولية للتعاون من أجل التنمية، وهي شريكة في المشروع عبر المساندة الفنية، أن هذا المشروع «رابح-رابح» وهو «100 في المئة مغربي» و»مبتكر بشكل خاص».

ويوضح كريستوف كونزت «هذا المشروع يقوم على فكرة تسديد مستحقات الشركات المغربية المشاركة في تجهيز هذه المساجد، عبر الاقتصاد الذي سيتم تحقيقه في الفاتورة الطاقية للمساجد»، وهي طريقة «سبق أن أثبتت نجاعتها في العديد من البلدان، خاصة منها الأوروبية».

انطلاق العد العكسي

المغرب بلد يقطنه نحو 34 مليون شخص يشكل المسلمون 99 في المئة منهم، ويحمل فيه الملك محمد السادس لقب «أمير المؤمنين»، الذي أطلق سياسة في مجالي المناخ والبيئة تحسبا لاحتياجات البلد في مجال الطاقة في المستقبل.

وتشير التوقعات الرسمية لوزارة الطاقة والمعادن المغربية إلى ارتفاع استهلاك الطاقة الوطني بأربعة أضعاف بحلول سنة 2030، بسبب تنامي الأنشطة الاقتصادية وازدياد عدد السكان في بلد غير منتج للطاقة الأحفورية (الفحم والنفط والغاز).

وأثقلت فاتورة الطاقة الميزان التجاري للمملكة لسنوات، حيث اضطرت الحكومة الحالية إلى تحرير أسعار استهلاك الوقود مع نهاية 2015، ما مكنها من توفير عشرات المليارات من الدراهم.

وينخرط المغرب بشكل كبير في المجهود الدولي في مجال المناخ، حيث يستضيف ما بين 7 و18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل القمة الـ22 للمناخ في مدينة مراكش وسط البلاد، بعد سنة من استضافة باريس للنسخة الـ21 من القمة، والتي تم التوقيع على اتفاق المناخ العالمي من طرف 195 بلدا.

وتعتبر هذه القمة بالنسبة للمملكة، أضافة إلى دعم استراتيجياتها في مجال البيئة والطاقة والمناخ، فرصة لإيصال صوت الدول الأفريقية المتأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية التي أدت إلى تنامي موجات الهجرة والنزاع في القارة السمراء.

وأكد الملك محمد السادس في نهاية حزيران/يونيو أن قمة المناخ الـ22 ستعكس التزام المغرب «للعمل على تنفيذ اتفاق باريس ومواصلة دعم البلدان النامية (…) المتضررة من آثار تغير المناخ».

ويشرف الملك بشكل شخصيا على برنامج طموح تم اطلاقه سنة 2009 بهدف خفض استهلاكها من الطاقة الأحفورية إلى النصف، وتعويضها بالطاقات المتجدة.

وتهدف استراتيجية المغرب الطاقية إلى الحصول على باقة من الطاقات المتجددة تشكل 52 في المئة من الاستهلاك الإجمالي للمغرب (20 في المئة من الطاقة الشمسية، و20 في المئة من طاقة الرياح، و12 في المئة من الطاقة المائية).

وقد دشن العاهل المغربي رسميا بداية شباط/فبراير 2016 محطة «نور1» للطاقة الشمسية في مدينة ورزازات في جنوب شرق البلاد، وهي المرحلة الأولى ضمن مشروع هو الأكبر من نوعه في العالم، بحسب السلطات.

وتعد هذه المحطة المرحلة الأولى من مشروع «نور-ورزازات» الممتد على مساحة 3000 هكتار والهادف بعد الانتهاء من بناء محطات «نور2»، و»نور3»، ونور4»، إلى إنتاج 580 ميغاوات من الكهرباء وإمداد مليون منزل مغربي بالطاقة النظيفة.

بدوره فإن «نور-ورزازات»، بمراحله الأربعة، هو المرحلة الأولى من خمس مراحل في مشروع طموح وكبير لإنتاج الطاقة بقيمة استثمارية تبلغ تسعة مليارات دولار في عدد من مناطق المملكة، تتوقع الحكومة أن يساهم عند الانتهاء منها في 2020 من خفض انبعاثات من غاز ثاني أوكسيد الكربون بنحو تسعة ملايين طن سنويا.

وإلى مبادرة «المساجد الخضراء» التي سيتم عرض تجربتها خلال قمة المناخ في مدينة مراكش، تستضيف الممكلة المغربية عددا من التظاهرات الرسمية وغير الرسمية لتعزيز انخراط المغرب في الالتزامات الدولية في مجال المناخ والبيئة.