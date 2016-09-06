﻿دبي تواصل إقامة مشاريع عقارية عملاقة رغم انخفاض أسعار السوق

دبي -أ ف ب: شكل معرض «سيتي سكيب» العقاري السنوي، الذي افتتحت دورته الرابعة عشرة أمس الثلاثاء في دبي، فرصة لعرض نماذج مصغرة لمشاريع عملاقة يعتزم المطورون تنفيذها في الإمارة، رغم الانخفاض الذي تشهده أسعار السوق العقارية.

وفي أروقة المعرض الذي تحول إلى ما يشبه منصة انطلاق للمشاريع الضخمة، عرض المطورون نماذج مختلفة عن ناطحات سحاب براقة، ومضمار جديد للغولف تحيط به فيلات، ومجمعات سكنية متكاملة.

المشروع الأبرز كان «جميرا سنترال»، المدينة المتكاملة التي ستضم مباني سكنية ومكتبية، وفنادق ومركز تسوق، وستمتد على شارع الشيخ زايد، الطريق السريع الاساسي الذي يعبر دبي من شمالها لجنوبها.

وستطور المشروع شركة «دبي القابضة» المملوكة حكوميا، والتي سبق لها تنفيذ مشاريع ضخمة في الإمارة، منها فندق برج العرب الفخم.

ومن المشاريع التي كشف النقاب عنها عشية «سيتي سكيب» مشروع «إعمار الجنوب» الذي ستنفذه «إعمار» العقارية، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري، والتي بنت برج خليفة الأعلى عالميا، وغيره من مشاريع دبي.

وسيقوم المشروع في جنوب دبي حيث مطار آل مكتوم الدولي، ثاني مطارات الإمارة، والذي يتوقع ان يصبح عند إنجازه اكبر مراكز الملاحة الجوية عالميا، سيما بعد ان تنقل «طيران الإمارات» حركة طائراتها إليه. وقال محمد العبار، رئيس مجلس ادارة «اعمار»، لدى اطلاق مشروع «اعمار الجنوب» أنه «من الرائع فعلا نيل فرصة لمواصلة توسعة هذه المدينة». وأضاف «لا تنسوا اننا نبلغ من العمر فقط أربعين عاما ونيف… نحنا بلد ومدينة فتيان فعلا، ولا يزال ثمة الكثير للقيام به».

في اليوم الاول من المعرض، اعلنت شركة «نخيل» العقارية عن مشروع جديد مكون من 531 وحدة سكنية قالت انه «سيطغى على أفق دبي».

واستقطبت دبي الاستثمارات العقارية بعد عام 2002، حينما أتيح للأجانب الاستثمار في هذا القطاع. وارتفعت أسعار العقارات بشكل مضطرد منذ ذلك الحين، إلى ان أصابت الأزمة المالية العالمية الإمارة في 2009، ما تسبب بشبه انهيار في هذه الأسعار.

واستعادت السوق العقارية عافيتها بين 2012 و2014، مدفوعة بنمو في قطاعات السياحة والتجارة والنقل. وأثار هذا التعافي مخاوف من «فقاعة» عقارية أخرى. إلا ان هذه المخاوف عادت وهدأت، في ظل نسق تراجعي لأسعار العقارات، وإن بنمط أبطأ من الأعوام السابقة.

ومنذ وصولها إلى أعلى مستوياتها في منتصف 2014، انخفضت أسعار العقارات بنحو 15 في المئة، بحسب تقرير لشركة الاستشارات العقارية «جونز لانغ لاسال». أما الشركة الاستشارية الأخرى «كلوتنز»، فأشارت إلى ان الأسعار «تواصل التَلَيُن» في الربع الثاني من 2016، متراجعة بمعدل 2.4 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت «كلوتنز» ان معدل سعر القدم المربع حاليا يبلغ 1375 درهما (375 دولارا اميركيا)، مشيرة إلى ان هذا السعر ادنى بـ 25 في المئة من أعلى مستوى سجلته السوق في الربع الثالث من 2008.

وتوقع جون ستفينز، مدير شركة «أسِتكو» للخدمات العقارية، ان يسجل انخفاض الأسعار اقسى مستوياته الممكنة «في نهاية هذه السنة». وأضاف «رأينا بعض التراجع، لكننا بالتأكيد نتوقع ان تستقر السوق».

وحسب الاحصاءات الرسمية، بلغ إجمالي التداولات العقارية 57 مليار درهم (15.5 مليار دولار) خلال النصف الأول من السنة الجارية، يعود الجزء الاكبر منها للإماراتيين (14.5 مليار درهم).

اما النسبة الباقية فقد قام بها مستثمرون أجانب، ابرزهم الهنود مع تداولات بقيمة سبعة مليارات درهم، يليهم السعوديون والبريطانيون مع تداولات بقيمة اربعة مليارات درهم لكل منهما.

ورأى ستيفنز ان «العوامل الخارجية كانت تؤثر خلال الأعوام الماضية، على شهية بعض البلدان». ومن ضمن هذه عوامل هذه الفترة انخفاض قيمة الروبل الروسي العام الماضي، والجنيه الاسترليني هذه السنة بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي. إلا ان السوق العقارية تلقى اهتمام مستثمرين من دول اخرى أيضا. وقال ستيفنز «ثمة اهتمام من أسواق أخرى. بالتأكيد خلال الأشهر الـ 12 الماضية، رأينا اهتماما اكبر بكثير من الصين على سبيل المثال».