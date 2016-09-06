﻿157 مليون دولار للأندية على مشاركة لاعبيها في «يورو 2016»

برلين – د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن 659 ناديا سيحصلون على تعويضات مالية لمشاركة لاعبيهم في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) التي أقيمت نهائياتها بفرنسا. وتبلغ القيمة الإجمالية للتعويضات التي توزع على الأندية 150 مليون يورو (157 مليون دولار)، طبقا لما هو متفق عليه مع رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) في العام الماضي. وأوضح اليويفا أن لأندية التي سمحت للاعبيها بالمشاركة في نهائيات «يورو 2016» التي أقيمت بفرنسا بين العاشر من حزيران/ يونيو والعاشر من تموز/ يوليو، ستحصل على 100 مليون يورو، بينما توزع 50 مليون يورو على الأندية التي شارك لاعبون منها في التصفيات.

دي زيربي مدرباً لباليرمو الإيطالي

روما – د ب أ: أعلن نادي باليرمو الإيطالي تعيين روبرتو دي زيربي مدرباً للفريق خلفا لديفيد بالارديني. وسيتم تقديم دي زيربي (37 عاما)، الذي قضى الموسمين الماضيين مع فوجيا في الدرجة الثالثة، اليوم. ولن يتمكن دي زيربي من قيادة الفريق في مباراة نابولي السبت المقبل بسبب الإيقاف. وأعلن بالارديني (52 عاما) رحيله عن الفريق الأسبوع الماضي بسبب خلافات حول التعاقدات. وبعد فترته الأولى مع الفريق في موسم 2008/2009 دربه مرتين آخريين، وكانت المرة الثانية في المباريات الست الاخيرة والتي تمكن خلالها من تجنب الهبوط. وتولى تدريب الفريق ستة مدربين في ثماني تغييرات لمنصب المدرب في باليرمو في 2015/2016. واستبعد رجل الأعمال ماوريتسيو زامباريني رئيس النادي ومالكه منذ 2002، 40 مدربا خلال ولايته. ويقال انه اقترب من بيع النادي لمجموعة من رجال الاعمال الصينيين.

«ستاندار لييج» يقيل مدربه فيريرا ويعين يانكوفيتش

بروكسل – رويترز: أقال ستاندار لييج البلجيكي مدربه يانيك فيريرا بعد خمس مباريات فقط من بداية الموسم وعين بدلا منه الصربي الكسندر يانكوفيتش. وتولى فيريرا مسؤولية ستاندار بطل بلجيكا عشر مرات في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي وقاده للفوز بكأس بلجيكا وحجز مقعدا في الدوري الأوروبي. ورغم أنه أنهى الموسم الماضي في منتصف الترتيب فإنه دفع ثمن بداية سيئة للموسم، إذ فاز الفريق بواحدة فقط من خمس مباريات وتعادل في ثلاث ليحتل المركز الـ11. وسبق ليانكوفيتش (44 عاما) تدريب رد ستار بلغراد ومنتخب صربيا للشباب، وميشلين البلجيكي الذي يحتل المركز السابع.

50 ألف يورو مكافأة لكل لاعب بعد تأهل الجزائر إلى كأس افريقيا

الجزائر – د ب أ: كشفت مصادر إعلامية أن الاتحاد الجزائري قرر منح مكافأة لكل لاعب في المنتخب بقيمة 50 ألف يورو، بعد التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة مطلع العام المقبل بالغابون. وقرر الاتحاد عدم منح مكافآت عن كل فوز في التصفيات، مفضلا منح مكافأة إجمالية نظير التأهل بقيمة 50 ألف يورو لكل لاعب، وأن مكافأة مماثلة حصل عليها اللاعبون بعد التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2015 التي أقيمت بغينيا الاستوائية. وأنهى المنتخب الجزائري التصفيات في المركز الأول برصيد 16 نقطة، متقدما بخمس نقاط عن إثيوبيا الوصيفة. كما جاء هجومه في المركز الأول بتسجيله 25 هدفا، كان نصيب العربي هلال سوداني مهاجم زغرب الكرواتي منها سبعة أهداف ليتصدر الهدافين.

«كاين» مهاجم توتنهام يثق في إنهاء صيامه التهديفي

لندن – رويترز: أبدى المهاجم هاري كاين ثقته في أنه سيعيد اكتشاف حاسته التهديفية بعدما أخفق في هز الشباك مع ناديه توتنهام أو منتخب انكلترا منذ مايو/ آيار. وكان آخر هدف يسجله كاين (23 عاما) في فوز انكلترا وديا على تركيا ولم يحرز أي هدف في الدوري هذا الموسم. ورغم أنه أخفق في هز الشباك في أول ست مباريات بالدوري الموسم الماضي فإنه استعاد تألقه وفاز في نهاية الموسم بجائرة الحذاء الذهبي برصيد 25 هدفا. وقال كاين: «لسوء الحظ كان هناك الكثير من الكلام العام الماضي وأثبت أن المنتقدين كانوا على خطأ… لذا سيتحدث الناس هذا العام أيضا». وقال: «أنا واثق في قدراتي. أعرف أنني إذا واصلت العمل الذي أقوم به فإن الأهداف ستأتي… هذا كل ما أستطيع فعله».

يد البحرين بطلة آسيا للناشئين للمرة الأولى

المنامة – الأناضول: توّج المنتخب البحريني، بلقب كأس آسيا لكرة اليد للناشئين للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب المنتخب البحريني في المباراة النهائية للبطولة على نظيره الياباني 25-23 في مباراة اتسمت بالندية. بينما انتزع المنتخب الكوري الجنوبي الميدالية البرونزية بعدما تغلب على نظيره القطري 29-22. وبذلك، تأهل البحرين واليابان وكوريا الجنوبية إلى بطولة كأس العالم للناشئين التي ستقام العام المقبل في الجزائر. وأقيمت فعاليات البطولة في العاصمة البحرينية المنامة بين 27 أغسطس/ آب الماضي وأمس.