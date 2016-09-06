﻿موراي يطيح بديميتروف ويتأهل إلى دور الثمانية… وسيرينا تحطم رقما قياسياً

نيويورك – د ب أ: صعد نجم التنس البريطاني آندي موراي إلى دور الثمانية ببطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى للمرة 24 على التوالي، بعدما تغلب على البلغاري غريغور ديميتروف 6/1 و6/2 و6/2 في الدور الرابع من بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز).

ولم يواجه موراي المصنف الثاني للبطولة، صعوبة كبيرة في التغلب على منافسه البلغاري الذي صعد مرة واحدة من قبل إلى المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي قبل أن يترجع الآن إلى المركز 24، وتفوق موراي عليه 7/3 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات التي جمعتهما. ورفع موراي بذلك عدد انتصاراته في سجل مشاركاته ببطولة أمريكا إلى 44 مقابل عشر هزائم، وهيمن على المباراة أمام ديميتروف منذ البداية وحتى نهايتها. ويلتقي موراي في دور الثمانية الياباني كي نيشيكوري المصنف السادس، والذي تأهل بالفوز على ايفو كارلوفيتش 6/3 و6/4 و7/6 (7/4). وحقق السويسري ستانيسلاس فافرينكا الانتصار رقم 11 في سجل مبارياته الـ12 في الدور الرابع ببطولات جراند سلام حيث تغلب على ايليا مارتشينكو 6/4 و6/1 و6/7 (5/7) و6/3، ويلتقي في دور الثمانية مع الأرجنتيني خوان دل بوترو، الذي صعد على حساب النمساوي دومينيك تيم الذي اضطر للانسحاب خلال المجموعة الثانية من مباراتهما بسبب إصابة في الركبة، عندما كان دل بوترو متقدما 6/1 و3/2.

وفي فئة السيدات، صعدت النجمة الأمريكية سيرينا وليامز إلى دور الثمانية بالفوز على ياروسلافا شفيدوفا 6/2 و6/3، وانفردت بذلك بصدارة قائمة اللاعبات الأكثر تحقيقا للفوز في تاريخ تنس السيدات، حيث كان الفوز رقم 308 في مسيرتها. كذلك واصلت تقدمها للحفاظ على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات أمام لألمانية أنجليك كيربر، حيث أن الانتصار الذي حققته كيربر الأحد لم يدع بديلا أمام وليامز سوى الوصول للنهائي في فلاشينغ ميدوز كي تحافظ على قمة التصنيف. كذلك صعدت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الخامسة للبطولة إلى دور الثمانية بالفوز على الاسبانية كارلا سواريز نافارو 6/2 و7/5. وتغلبت التشيكية كارولين بليسكوفا، التي كانت في الخامسة من عمرها عندما خاضت الأمريكية فينوس وليامز البطولة أول مرة، على النجمة المخضرمة 6/4 و4/6 و7/6 (7/3) لتصعد على حسابها إلى دور الثمانية.