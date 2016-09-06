﻿فورمولا ـ 1 : سباق إيطاليا مسكن مؤقت لفيراري في الموسم «المخيب»!

مونزا (إيطاليا) – د ب أ: 2016 كان العام الذي يحلم خلاله فريق فيراري بتقليص الفجوة مع مرسيدس زعيم بطولة العالم لسباقات فورمولا-1، لكن سباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا أظهر حجم الفوارق التي تفصل بين الفريقين.

وسيطر مرسيدس على فئة الصانعين (الفرق) في الموسمين الماضيين لبطولة العالم لسباقات فورمولا-1، لكن فيراري وسائقه الألماني سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات متتالية، كانا يثقان في قدرة الفريق الإيطالي على تحقيق الفارق هذا الموسم. وصعد فيتيل إلى منصة التتويج باحتلاله المركز الثالث في سباق إيطاليا خلف ثنائي مرسيدس نيكو روزبرغ ولويس هاميلتون. وقال فيتيل: «شعرت بأنه سيكون يوما كبيرا لفيراري، بدا الأمر قريبا أكثر من العام الماضي، واتمنى أن تصل الأمور إلى الذروة العام المقبل». وأضاف: «دائما نطمح للخطوة الأكبر، هذا يعطيك أكبر قدر من الدعم». وأضاف: «بالتأكيد مهمتنا لا تتوقف هنا، إنها مجرد البداية، نريد أن نفوز، هذا ما نريده حقا، وهذا ما تستحقه الجماهير أيضا». وحل الفنلندي كيمي رايكونن زميل فيتيل في فيراري في المركز الرابع لكن السائقين يحتلان المركزين الرابع والخامس في الترتيب العام لفئة السائقين خلف هاميلتون وروزبرغ ودانييل ريكاردو سائق ريد بول. وفي الوقت الذي فاز فيه فيتيل بثلاثة سباقات الموسم الماضي فإن هذا الموسم شهد تألق الهولندي الصاعد ماكس فيرستابن سائق ريد بول إذ حقق الفوز في أسبانيا، وهو السباق الوحيد الذي لم ينته بفوز أي من سائقي مرسيدس. وذكرت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»: «من الواضح أن لا أحد من مشجعي فيراري يشعر بالسعادة». ومن جانبه أوضح ماوريتسيو اريفابيني رئيس فيراري: «بالتأكيد سيرجيو ماركيوني رئيس فيراري غير سعيد بالنتائج حتى الآن». وفي الوقت الذي يتعثر فيه فيراري فإن لقب فئة السائقين يشهد صراعا للمرة الثالثة بين روزبرغ وهاميلتون، حيث استطاع السائق الألماني تقليص الفارق في صدارة الترتيب العام مع هاميلتون إلى نقطتين فقط بعد فوزه بلقب سباق إيطاليا. وقال روزبرغ: «الصراع قائم مع لويس بالتأكيد، المنافسة تكون رائعة دائما واتطلع لما هو أت». وأشارت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية إلى أن هاميلتون أهدى الفوز لروزبرغ. ويستمر الصراع بين روزبرغ وهاميلتون من خلال سباق جائزة سنغافورة الكبرى الذي يقام في 18 الجاري.