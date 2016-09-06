﻿وزير الرياضة المصري يحترم انتقاد بعثة «ريو 2016»!

القاهرة – د ب أ: أكد خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المصري، أنه يحترم وجهات النظر والنقد الذي وجه لبعثة مصر التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الاخيرة (ريو 2016).

وقال: «قمنا بصرف مبلغ 117 مليون جنيه لإعداد 26 اتحادا، حيث تأهل 20 اتحادا فقط خلال عامين ونصف عام، وتقييم المبلغ متروك للجميع، لكنها وجهة نظر وزارة الشباب والرياضة، وفقا لدراسات وأسس واضحة للجميع». وأضاف: «إذا كتب لي الاستمرار في منصبي حتى أولمبياد طوكيو 2020 سأقرر سفر كل من يتأهل للأولمبياد، حتى لو كانت المشاركة شرفية فقط، وهذا بعد موافقة اللجنة الأولمبية لأنني مقتنع بسفر كل من تأهل، وهناك فرق اليد والطائرة والسباحة التوقيعية تأهلت لأنهم أبطال افريقيا، لكن تحقيق نتيجة كبيرة صعب، وبالتالي وفقا للنقد كان يجب عدم سفرهم رغم أنهم أبطال افريقيا». وأضاف: «سفر كل المتأهلين أمر ضروري ومقتنع بذلك، ولن أتراجع عن مشاركة كل المتأهلين، لأن التأهل يمنح مصر بطولات قارية في الطريق».

وشدد عبدالعزيز، على أنه ومعه اللجنة الأولمبية لم يخدعوا الشعب المصري قبل السفر إلى أولمبياد ريو، ولم يعدوا بتحقيق إنجازات لم تتحقق. وتابع: «أوضحنا قبل السفر أن هناك ثمانية لاعبين من البعثة يمكن أن ينافسوا على الميداليات، وحققنا ثلاث ميداليات ومن بين المرشحين الثمانية إيهاب عبدالرحمن الذي لم يشارك في المنافسات». وأوضح: «ما حصلت عليه الاتحادات من وجهة نظري غير كاف وهناك اتحادات تتحمل تكاليف مالية كبيرة للغاية، وحصلت على دعم مالي وصل إلى أربعة ملايين فقط وهذا غير مناسب». و كشف عبدالعزيز عن رفضه لفكرة المشروع الأولمبي تماما ولا يعترف بها لأنها لا تصنع بطل من وجهة نظره. واستطرد: «الاتحادات هي المسؤولة عن صناعة البطل ومشاركته في المنافسات، ولكن مشروعات البطل الأولمبي لن تحقق نتيجة، ولا أدعمها، ولن تحقق لمصر الإنجازات، ويجب أن يكون الإعداد من خلال الاتحادات المتخصصة، والتي تعلم مسؤوليتها وأيضا كيفية إعداد البطل». وأكمل: «عندما نستعد للبطولات الدولية، مثل الأولمبياد نحقق بطولات قارية، وهذا هو المهم، وبالتالي الإنجاز القاري يحسب للاتحاد والتمسك بالصدارة الأفريقية أمر ضروري، لكن إذا رفضنا المشاركة في الأولمبياد، لأننا لن نحقق ميداليات، فلن نشارك في البطولات القارية ونختفي تماما». وختم قائلا: «نستعد من الآن لأولمبياد طوكيو 2020، وأرحب دائما بالنقد الرياضي لأننا في مركب واحد».