﻿السعودية تحبط العراق بانتصار مثير… وتعادل مشجع لسوريا مع كوريا الجنوبية

كوالالمبور – د ب أ: وجه المنتخب السعودي صدمة موجعة لنظيره العراقي وتغلب عليه 2/1 على ملعب «شاه علم» بالعاصمة الماليزية كوالالمبور في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وافتتح مهند عبدالرحيم كرار التسجيل للمنتخب العراقي في الدقيقة 18 ثم قلب المنتخب السعودي موازين المباراة لصالحه بهدفين سجلهما نواف العابد من ركلتي جزاء في الدقيقتين 80 و86. ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى ست نقاط، حيث افتتح مشواره في المجموعة بالفوز على تايلند 1/صفر، بينما ظل المنتخب العراقي بدون رصيد، حيث خسر مباراته الأولى أيضا أمام نظيره الأسترالي صفر/2.

وأحيا المنتخب الياباني آماله عبر الفوز على مضيفه التايلندي 2/صفر. وتقدم جينكي هاراغوتشي لاعب وسط هيرتا برلين الألماني بهدف للمنتخب الياباني في الدقيقة 18 ثم أضاف تاكوما اسانو مهاجم شتوتغارت الألماني الهدف الثاني في الدقيقة 75. وأنهى تايلند المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل براكيت ديبوم الذي شارك في الدقيقة 77 لكنه حصل على انذارين، الأول في الدقيقة 85 والثاني في الدقيقة 89. وحصد الساموراي الياباني أول ثلاث نقاط له بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام ضيفه الإماراتي 1-2، فيما خسر تايلند للمرة الثانية على التوالي بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام السعودية بهدف نظيف.

وفي المجموعة الاولى، خيم التعادل السلبي على مباراة منتخب سورية مع نظيره كوريا الجنوبية في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد «توانكو عبدالرحمن» بمدينة سرمبان الماليزية. وحصد منتخب سورية أول نقطة، له لكنه ظل في المركز الخامس قبل الأخير بالتساوي مع الصين صاحبة المركز الرابع، فيما رفع كوريا الجنوبية رصيده إلى أربع نقاط ليقتسم صدارة المجموعة مع إيران التي تعادلت سلباً أيضاً مع الصين في بكين. وخسر منتخب سورية في الجولة الأولى أمام اوزبكستان بهدف نظيف، فيما فازت كوريا الجنوبية على الصين 3/2.