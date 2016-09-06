﻿منتخب كوسوفو يضع اسمه على خريطة الكرة العالمية

بلغراد – د ب أ: امتدت الاحتفالات حتى الساعات الأولى من صباح أمس في بريشتينا عقب الظهور الأول الناجح لمنتخب كوسوفو على مستوى منافسات كرة القدم الدولية.

وأشاد هاشم تاجي رئيس كوسوفو بـ»الأبطال الجدد» لبلاده عقب تعادل كوسوفو مع مضيفه فنلندا 1/1 في الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018. وفي الشوارع والحانات عمت مظاهر الفرح بشكل فوري في اقليم كوسوفو المضطرب، فيما أكد تاجي «نحن الأفضل». ونشرت أغلب الصحف صورا من غرف خلع الملابس، حيث ظهر اللاعبون في حالة من السعادة بعد تمثيلهم للمنتخب الوطني. وأوضح تاجي في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «أجيال من اللاعبين يشعرون بالفخر بعد عقود من العزلة، والأفضل لبلادنا لم يتحقق بعد». وكانت كوسوفو تعمل من أجل هذه اللحظة حتى قبل استقلالها عن صربيا في 2008، وتم قبول عضوية كوسوفو في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 13 أيار/ مايو لتصبح العضو 210 بالفيفا، ما مكنها من المشاركة في المجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2018. ويرى رئيس وزراء كوسوفو عيسى مصطفى أنه تم اتخاذ القرار الصحيح، الذي يثري كرة القدم الدولية. وقال: «لقد أثبتنا أنفسنا كفريق قوي في المنافسات الدولية». ويدين منتخب كوسوفو بالفضل في هذا التعادل لفالون بريشا الذي سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 60 بعد أن تقدم باولوس اراغوري بهدف لفنلندا في الدقيقة 18. وقال بريشا (23 عاما) لاعب وسط ريد بول سالزبورغ النمساوي: «إنه شعور رائع، لقد حلمت بتسجيل هدف لكوسوفو». وحتى قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة في توركو لم تكن الصورة اتضحت بعد حول مدى قدرة بريشا صاحب أول هدف رسمي في تاريخ كوسوفو، على المشاركة في المباراة أمام فنلندا، مثله مثل العديد من اللاعبين من أصحاب الجنسية النرويجية الذين تقدموا بطلب إلى الفيفا لتمثيل منتخب كوسوفو، وسمح الفيفا في النهاية لـ16 لاعبا سبق له تمثيل منتخبات أخرى، بالانتقال للعب مع كوسوفو. وأجمعت وسائل الإعلام في كوسوفو على أن المباراة كان من الممكن أن تنتهي بفوز كوسوفو بعدما أهدر الفريق العديد من الفرص المحققة. ويخوض كوسوفو مباراته التالية على أرضه حين يستضيف منتخب كرواتيا في السادس من تشرين أول/ أكتوبر المقبل في شكودر بألبانيا.