﻿ميسي يرغب في اللعب لنيويل الأرجنتيني قبل اعتزاله

مدريد – د ب أ: أكد ليونيل ميسي، نجم برشلونة الأسباني، على رغبته للعب لنادي نيويل أولد بويز، الذي لعب له وهو صغير، قبل اعتزاله اللعب.

وقضى ميسي ست سنوات في النادي الأرجنتيني قبل أن ينضم لبرشلونة عندما كان يبلغ 13 عاما، لكنه أكد مجددا رغبته في العودة لناديه السابق قبل الإعتزال. وعند سؤاله عما إذا كان يفكر في العودة لناديه القديم، قال ميسي (29 عاما): «أود فعل ذلك. إنه شيء طالما وضعته نصب عيني حيث أنه حلمي عندما كنت صغيرا». وأضاف: «حياتي بدأت تتغير، ولست نادما على أنني تابعت مسيرتي، لكنني أود العودة للعب في الأرجنتين وأن ألعب لنيويل، الذي نشأت فيه». وفي الشهر الماضي أشار كريستيان داميكو، نائب رئيس نادي نيويل، إن الصفقة المستقبلية يمكن أن تتحقق بجلب ميسي مجددا للعب في ناديه القديم. وكان برشلونة أكد أن ميسي تعرض لإصابة في اوتار الركبة ويمكن أن يغيب عن مباراة فريقه ضد ألافيش. وكان ميسي أصيب خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع أورغواي والتي فاز بها المنتخب الأرجنتيني 1/صفر ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018.