﻿المدرب الجديد لإيطاليا يرفع المعنويات

روما – د ب أ: بعد البداية المزعجة لمشوار جانبييرو فينتورا في تدريب المنتخب الإيطالي، استطاع المدرب أن يستعيد توازنه سريعا بقيادة الفريق إلى الفوز على إسرائيل 3/1 في أولى مبارياته بالتصفيات الأوروبية. فقد خسر المنتخب بالنتيجة ذاتها في أولى مبارياته تحت قيادة فينتورا عندما تغلب عليه المنتخب الفرنسي 3/1 في مدينة باري الإيطالية في المباراة الودية الخميس الماضي.

لكن فينتورا سرعان ما استعاد التوازن ورفع المعنويات بقيادة الفريق للفوز بنتيجة مقنعة في أولى مبارياته بتصفيات المونديال، ليستمتع بأجواء هادئة لدى بدء تقييم الإيجابيات والسلبيات في الفريق. ولم يدفع فينتورا بأي من الوافدين الثلاثة الجدد الذين دفع بهم خلال ودية فرنسا، وأشرك المهاجمين غرازيانو بيلي وتشيرو إيموبيلي اللذين سجلا الهدفين الأول والثالث، بينما سجل لاعب الوسط المتألق أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني من ركلة جزاء. لكن المدرب المخضرم ربما لم يكن راضيا على الأداء الدفاعي والذي مثلت نقطة ضعفه في جورجيو كيليني خلال مواجهة فرنسا. ومثلما كان الوضع أمام فرنسا، افتقد كيليني، قلب دفاع يوفنتوس، الدقة في عدة تمريرات ولم يتعامل بالشكل المطلوب مع فرصة أتيحت لتال بن حاييم ليسجل المضيف من كرة ساقطة (لوب)، قبل أن يحصل كيليني على البطاقة الحمراء ويطرد في الدقيقة 55 لحصوله على الإنذار الثاني. وانتقد فينتورا أداء لاعب يوفنتوس بينما كانت الإشادة من نصيب ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان، الذي تألق بشكل كبير وأدى دورا بارزا كصانع ألعاب لدى تطبيق فينتورا أسلوب 3-5-2. وقال فينتورا: «العديد قالوا إنه لا يستطيع تولي هذا الدور ولكنه أثبت أنه لاعب من طراز رفيع». كذلك نال المدرب الإشادة على قراره بمواصلة اللعب بمهاجمين حيث دفع بإيموبيلي بدلا من إيدير في الدقيقة 70. وأثبت إيموبيلي لاعب لاتسيو جدارته بثقة فينتورا، الذي دربه لعامين في تورينو، عندما سجل هدفا رائعا من هجمة مرتدة قبل سبع دقائق من النهاية. وقال إيموبيلي: «أنا سعيد للغاية خاصة وأن علاقة خاصة تربط بيننا على الجانبين الشخصي والاحترافي. أنا مدين له بالكثير، وهذا الهدف كان أقل ما يفترض أن أقدمه».