﻿انتصاران ساحقان لاسبانيا وويلز… وفوز مقنع لإيطاليا… وتعادل مثير بين كرواتيا وتركيا

عواصم – د ب أ: استهل منتخب إسبانيا مسيرته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، بسحق ليشتنشتاين 8/صفر ضمن المجموعة السابعة والتي شهدت أيضا فوز إيطاليا على إسرائيل 3/1 وفوز ألبانيا على مقدونيا 2/1.

وفاز منتخب ويلز على مولدوفا 4/صفر في المجموعة الرابعة والتي شهدت أيضا فوز النمسا على جورجيا 2/1 وتعادل صربيا مع إيرلندا 2/2، وفي المجموعة التاسعة تعادل المنتخب الكرواتي مع نظيره التركي 1/1 وفنلندا مع كوسوفو بالنتيجة ذاتها وأوكرانيا مع أيسلندا 1/1 أيضا. وكانت مباراة مقدونيا وألبانيا أوقفت في الدقيقة 75 بسبب سوء الاحوال الجوية وكانت النتيجة وقتها التعادل 1/1، حيث تقدم أرماندو ساديكو مهاجم زيوريخ السويسري بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة ثم تعادل ايجزيبان اليلوفسكي لمقدونيا في الدقيقة 51. لكن استؤنقت المباراة صباح أمس وحسمت ألبانيا الفوز قبل دقيقة واحدة من نهاية الربع ساعة الأخير للمباراة، بهدف حمل توقيع بيكيم بالاج مهاجم سلافيا براغ التشيكي بمساعدة ليديان ميموشاي.

وعلى ملعب بلدية «ريينو دي ليون» فرض منتخب إسبانيا سيطرته على نظيره ليشتنشتاين وتغلب عليه بثمانية أهداف نظيفة سجلها دييغو كوستا (هدفين) في الدقيقتين 10 و69 وديفيد سيلفا (هدفين) في الدقيقتين 59 والأولى من الوقت بدل الضائع وألفارو موراتا (هدفين) في الدقيقتين 82 و83، وسجل سيرجي روبرتو وفيكتور ماتشين بيريز فيتولو في الدقيقتين 55 و60. وحطم المنتخب الإسباني أكبر نتيجة تغلب بها على ليشتنشتاين وكانت 6/صفر في 2011، علما أن المنتخب الإسباني التقى مع ليشتنشتاين في ست مواجهات سابقة فاز بها جميعا. يذكر أن هذه هي المباراة الرسمية الأولى لإسبانيا تحت قيادة جولين لوبتيغي المدرب الجديد، الذي تولى تدريب المنتخب عقب استقالة فيسنتي ديل بوسكي من تدريب المنتخب بعد نهائيات يورو 2016. وانتزع المنتخب الإيطالي فوزا صعبا من مضيفه الإسرائيلي 3/1. وسجل أهدافه غراتسيانو بيلي وأنطونيو كاندريفا وشيرو إيموبلي في الدقائق 14 و31 و83، فيما سجل هدف الكيان تال بن هايم في الدقيقة 35. وكان المنتخب الإيطالي اضطر للعب بعشرة لاعبين بعد طرد جورجيو كيليني في الدقيقة 54 لحصوله على الإنذار الثاني. وبهذا الفوز، استطاع جانبيرو فينتورا مدرب المنتخب الإيطالي مصالحة الجماهير بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي 1/3 في مباراة ودية الأسبوع الماضي. ويتنافس 53 منتخبا على 13 بطاقة مؤهلة للمونديال. ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم، فيما يتأهل أربعة منتخبات أخرى من خلال خوض دور فاصل.

وسحق ويلز ضيفه مولدوفا 4/صفر، حيث تقدم سام فوكس لاعب بيرنلي بهدف لويلز في الدقيقة 38 ثم أضاف جو آلين مهاجم ستوك الهدف الثاني في الدقيقة 44 قبل أن يحرز غاريث بيل نجم ريال مدريد الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 51 و92. وكان منتخب ويلز فجر مفاجأة كبيرة وبلغ المربع الذهبي ليورو 2016 قبل أن يخسر بهدفين نظيفين أمام البرتغال المتوجة باللقب، في أول مشاركة للفريق في البطولة القارية. وفي المجموعة الرابعة أيضا اكتفى صربيا بالتعادل مع ضيفه ايرلندا 2/2. وبادر جف هيندريك مهاجم دربي الإنكليزي بالتسجيل لمنتخب ايرلندا في الدقيقة الثالثة. لكن فيليب كوستيتش لاعب وسط هامبورغ الألماني أدرك التعادل لصربيا في الدقيقة 62 قبل أن يحرز دوسان تاديتش مهاجم ساوثهامبتون الإنكليزي الهدف الثاني لصربيا من ركلة جزاء في الدقيقة 69. وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة خطف داريل ميرفي مهاجم إبسويتش الإنكليزي هدف التعادل لايرلندا. واستهل منتخب النمسا مشواره في المجموعة الرابعة بالفوز على مضيفه جورجيا 2/1. وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب النمسا بهدفين نظيفين حملا توقيع مارتن هينتيرغر مدافع ريد بول سالزبورغ ومارك يانكو مهاجم بازل السويسري في الدقيقتين 16 و42. ورد جورجيا بهدف في الشوط الثاني عن طريق جانو انانيدزي لاعب وسط سبارتاك موسكو في الدقيقة 78. وفي المجموعة التاسعة، استهل منتخب كوسوفو مشاركته الأولى على الساحة الأوروبية بالتعادل مع مضيفه الفنلندي 1/1. وتقدم باولوس أراغوري مدافع ليخ بوزنان البولندي بهدف لفنلندا في الدقيقة 18 ثم تعادل فالون بريشا لاعب وسط سالزبورغ لكوسوفو في الدقيقة 60. ونجحت كوسوفو بدعم من الولايات المتحدة والقوى الغربية الكبرى في إعلان استقلالها عن صربيا عام 2008. وحتى قبل ذلك، بدأت كوسوفو في الزحف نحو المنظمات الرياضية الدولية، حيث كان الاتحاد الدولي لتنس الطاولة أول اتحاد رياضي يضم كوسوفو إلى عضويته عام 2003 ثم اتحادات المصارعة والكرة اللينة والرماية والجودو. وجاء انضمام كوسوفو للجنة الأولمبية الدولية في كانون الأول/ ديسمبر عام 2014، ليعزز من مكانة كوسوفو الرياضية، ويفتح المجال أمامها للانضمام إلى مجموعة من الاتحادات ذات الوزن الثقيل مثل الاتحاد الدولي لكرة السلة ثم كرة القدم (فيفا) في أيار/ مايو من العام الماضي، ليتم السماح لها بالمشاركة في التصفيات المؤهلة للمونديال. وضمن المجموعة ذاتها خيم التعادل الإيجابي 1/1 على مباراة أوكرانيا مع ضيفه آيسلندا. وتقدم ألفريد فينبوغاسون مهاجم اوغسبورغ الألماني بهدف لآيسلندا في الدقيقة السادسة ثم تعادل اندريه يارمولنكو لاعب وسط دينامو كييف لأوكرانيا في الدقيقة 41.

وكان آيسلندا فجر مفاجأة كبيرة وبلغ دور الثمانية ليورو 2016 بفرنسا قبل أن يخسر 2/5 أمام فرنسا في أول مشاركة للفريق في البطولة القارية. كما تعادل كرواتيا مع ضيفه التركي بهدف لكل منهما. وتقدم إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة بهدف لكرواتيا في الدقيقة 44 ثم تعادل هاكن كالهانوغلو لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني لتركيا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.