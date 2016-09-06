﻿سوق حمص القديمة تجاهد لاستعادة ألقها المفقود

حمص – أ ف ب: في وسط مدينة حمص السورية، يجمع العمال الركام، يرفعون الحجارة وينظفون جدران سوداء اللون فقد حان الوقت لإعادة السوق القديمة والمهجورة حاليا لما كانت عليها قبل الحرب.

وفي هذه المدينة التي أطلق عليها المعارضون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد «عاصمة الثورة» إثر حركة الاحتجاج ضده في العام 2011، تعمل محافظة حمص مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع يهدف إلى إزالة آثار معارك، دامت حوالي العامين، عن سوق يعود عمرها إلى مئات السنين.

وبالقرب من ساحة الساعة، التي كانت تعد خط تماس خلال معارك حمص (وسط)، ينشغل العمال برفع الحجارة من أمام أحد مداخل السوق القديمة بإشراف من فريق هندسي يتفقد بدوره ما تبقى من إمدادات مياه وكهرباء.

أنشئت سوق حمص القديمة في القرن الثالث عشر في ظل الدولة الأيوبية ومؤسسها صلاح الدين الأيوبي، وقد ازدهرت في وقت لاحق في ظل الحكم المملوكي حتى القرن الرابع عشر وصولا إلى مرحلة السلطنة العثمانية التي انتهت في بدايات القرن العشرين.

وتعد حمص من أولى المدن التي تحولت فيها حركة الاحتجاجات إلى نزاع مسلح في العام 2012، وإثر معارك عنيفة وحصار خانق للمدينة القديمة دام عامين، تمكن الجيش السوري في العام 2014 وفي إطار اتفاق مع الفصائل المعارضة من استعادة السيطرة على مجمل المدينة.

ويقول مصدر في محافظة حمص «شكلت السوق خط تماس خلال المعارك إذ استخدمها المسلحون كنقطة عبور بين حي وآخر، لذلك لم تتعرض للكثير من الدمار، فقد طالتها الاشتباكات ولكن ليس القصف».

لا تختلف سوق حمص القديمة عن سوقي دمشق وحلب الشهيرين، إلا أنها أصغر منهما حجما، وتتضمن 13 شارعا و982 محلا، وفق ما يقول المدير العام للآثار والمتاحف السورية مأمون عبد الكريم.

ولا يزال الجزء الأكبر من السوق مهجورا، تدخله أشعة الشمس من الثقوب التي خلفها رصاص المعارك. وهو عبارة اليوم عن محال دون أقفال أو أخرى أحرقت نيران الحرب أبوابها، وقضبان حديدية تتدلى من السقف وسط جدران سوداء اللون وأعشاب نمت بين الحجارة.

شانزليزيه حمص

يقول ممثل الاتحاد الأوروبي سابقا في دمشق انيس نقرور المتحدر من حمص، «قبل أربعين عاما كانت سوق حمص بمثابة شارع الشانزليزيه الفرنسي في مدينة صغيرة». ويضيف «الجميع كان هنا، هي السوق التي كنت تجد فيها كل الحرفيين من الخشب والنحاس والذهب إلى القماش والعطور».

يتذكر الدبلوماسي الفرنسي أيام الطفولة، ويقول «مساء وأثناء العودة من المدرسة كنا نمر على السوق لاستنشاق الهواء في مكان مليء بمحال الحلويات الممتازة وعصائر الفاكهة اللذيذة».

أما اليوم فقد تغير حال هذه السوق التراثية، وتم حتى اليوم تأهيل شارع واحد فقط وقد أعيد فتح حوالي 14 متجرا فيها لا غير، وقد طلي سقفها باللون الأزرق الفاتح وأغلقت ثقوب الرصاص ورسم العلم السوري على أبواب المحال ومعظمها مغلق.

وفي أحد الشوارع الجانبية، يتفقد المشرف العام على مشروع تأهيل السوق لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي غسان جانسيز الأعمال التي يقول إنها ستحتاج إلى نحو عامين.

ويوضح أن عملية تأهيل وترميم السوق ستمر بأربع مراحل هي «التنظيف، الأرشفة، الترميم، وأخيرا إعادة البناء»، مشيرا إلى أن «مرحلة إزالة الأنقاض صعبة وخطرة فقد وجدنا متفجرات وعبوات ناسفة».

وتقدر كلفة المشروع، حسب جانسيز، «مئات آلاف الدولارات لإعادة السوق إلى سابق عهدها قبل حوالي مئة عام، فلن تكون مجرد سوق تجارية وشعبية بل أيضا ستصبح مركزا لاستقطاب السياح».

كرنفال

يعمل في المشروع حاليا، وفق جانسيز، 70 شخصا بين عامل ومهندس وطالب في كلية الهندسية. ويتضمن المشروع بحسب مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي طارق سفر، «تركيب أربعة أبواب رئيسية لمداخل المنطقة المستهدفة وإعادة تأهيل نحو 200 محل (…) مع الحفاظ على الطبيعة التراثية للمنطقة (…) وتوثيق كل العناصر والمفردات التراثية للسوق».

وقد عاد عدد محدود من التجار إلى محالهم التي جرى ترميمها حتى الآن، من بينهم عبد السلام السلقيني صاحب أحد متاجر الشيوكولاته.

يقول وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة «استقبلت اليوم الزبون رقم مئتين».

ويضيف «عدت للعمل بشكل فعلي في نيسان/ابريل الماضي، لا أستطيع أن أصف سعادتي وأنا أرى زبائني القدامى من بيروت ودمشق وطرطوس يأتون لشراء الشيوكولاته». تدخل أم مأمون إلى المحل ويستقبلها السلقيني بحرارة فهي واحدة من هؤلاء الزبائن القدامى. وتروي أم مأمون «اعتدت على المجيء في كل عيد من ريف حمص إلى المدينة لشراء الشيوكولاته، لكني توقفت عن ذلك بسبب الحرب»، مضيفة «سمعت أن السوق يفتح أبوابه مجددا وجئت لأتأكد بنفسي».

قبل الحرب، كانت السوق تتحول إلى «كرنفال» على حد قول السلقيني، مضيفا «كنا نصل الليل بالنهار (…) وتمتلئ السوق بالأطفال والألعاب وتتعالى أصوات التجار وهم يروجون لبضائعهم».

يرى مأمون عبد الكريم في إعادة تأهيل السوق القديم «تحديا» خاصة وأنه يريد أن يعيد سقف السوق إلى ما كان عليه أيام الحكم العثماني.

ويخلص إلى القول «إنه مشروع مهم جدا ليعكس صورة مدينة كان لها دور بارز في الحقبة الرومانية وصولا إلى السلطنة العثمانية».