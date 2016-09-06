﻿نيبال: مطاردة فهد يلتهم البشر

■ كاتماندو ـ د ب أ: قال مسؤولون محليون الثلاثاء إن السلطات النيبالية دشنت حملة مطاردة لفهد بري بعد أن قتل طفلتين خلال أسبوعين في المنطقة الغربية النائية من البلاد.

وقال كيشور كومار تشودري المسؤول الإداري لبلدة بايتادي التي تبعد عن العاصمة كاتماندو بمسافة 600 كيلومتر، إن الفهد انقض على مجموعة تضم أربعة أطفال يلعبون في فناء منزلهم، وجر بنتاً تبلغ من العمر أربعة أعوام.

وأضاف إنه تم العثور على جثة الطفلة – بدون ذراع وبرأس مفصول – على بعد 800 متر من المنزل. واوضح تشودري أن « الطفلة كانت الضحية الثانية للفهد في غضون أسبوعين، فقد سبق له أن قتل طفلة في السابعة من عمرها في المنطقة نفسها، بعد أن هاجمها وانتزعها من منزلها» وأضاف إن عدد الضحايا بلغ أكثر من عشرين شخصاً خلال الأعوام الأربعة الماضية.

بينما قال بال نارسينج كنوار من وحدة الشرطة في البلدة إنه تم نشر فريق في المنطقة يضم 20 شخصا من بينهم أفراد شرطة وحراس غابات وصائدون محليون.

وأضاف أن «أهالي قرية تالو سواراد انتابهم الذعر بسبب هذه الهجمات، واستهدف الفهد الأطفال والنساء، ولذلك أمرنا أفراد وحدة الشرطة التابعة لنا باصطياد الفهد أو قتله». وتابع كنوار إنه تم تحذير الأهالي بعدم الخروج من منازلهم بمفردهم، ومراقبة أطفالهم جيدا».

وكانت الإدارة المحلية بالمنطقة قد دشنت حملة مماثلة منذ ثلاثة أعوام وأعلنت تقديم جائزة تبلغ 25 ألف روبية نيبالية (234 دولاراً) لأي شخص يصطاد أو يقتل الحيوان المهاجم.