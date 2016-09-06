﻿رئيس حكومة تونس: الحرب على الفساد أصعب منها على الإرهاب في بعض الحالات

تونس – وكالات: قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن «الحرب على الفساد في بعض الحالات أصعب من الحرب على الإرهاب وكلاهما وجهان لآفة واحدة تستهدف المواطن».

جاءت تصريحات الشاهد أثناء افتتاحه للمؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، الذي ينعقد في ضواحي العاصمة تونس تحت شعار «تعزيز المساءلة للنهوض بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية»، بحضور وزراء ورؤساء هيئات وبرلمانيين وقضاة وخبراء وناشطين في المجتمع المدني من 30 دولة ومنظمة.

وأوضح الشاهد الذي باشرت حكومته قبل أيام مهامها «أن الحرب على الفساد أشد تعقيداً فالحرب على الإرهاب يكون فيها العدو واضحاً بينما يتستر العدو في الحرب على الفساد داخل مجتمعاتنا». وأضاف في كلمته أن «الفساد يهدف إلى هدم الثقة بين الدولة ومؤسساتها»، داعياً إلى مكافحة الفساد بجدية ومحاسبة مرتكبيه.

وأضاف أن «الحرب على الفساد من خلال آليات المكافحة ومن بينها المساءلة تعد الأكثر تعقيداً بل أنها تكون في بعض الحالات أصعب من الحرب على الإرهاب»، لأن الفاسدين غير مرئيين على حسب تعبيره وهم يتغلغلون داخل المجتمعات.

وتحتضن تونس أيام 5و6 و7 أيلول/ سبتمبر 2016، فعاليات المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وذلك تحت شعار «تفعيل آليات المساءلة للنهوض بالتنمية المستدامة في المنطقة العربيّة».

وأشار إلى أن الحرب على «الإرهاب» والفساد تتطلب توفير كل الوسائل المتاحة، داعيا المواطنين إلى الانخراط في هذه الحرب. واعتبر الشاهد أن تفعيل «مؤسسة المواطن الرقيب» (موظف حكومي يراقب سريا أداء الإدارة) كآلية للمساءلة يبقى مهما خاصة في ظل تشعب دور الهياكل العمومية. وكان الشاهد أعلن في بيانه الحكومي مؤخرا، أمام نواب البرلمان اعتزامه شن حرب على الفساد الذي «تَغَوَّل في أجهزة الدولة»، وفق قوله . وتقول منظمات أهلية إن الفساد قد تفاقم بتونس عقب ثورة الرابع عشر من كانون ثاني / يناير 2011 بسبب غياب الدولة وحالة الفراغ السياسي. وتضم «الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» 47 وزارة وهيئة حكومية وقضائية من 18 بلداً عربياً وعضوين مراقبين من البرازيل وماليزيا، بالإضافة إلى مجموعة غير حكومية مؤلفة من منظمات مستقلة فاعلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص للأعمال والمجال الأكاديمي. وتعدّ الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الآلية الأبرز التي تختص في دعم البلدان العربية ضد الفساد بما يتفق مع الأولويات الوطنية وفق المعايير الدولية، كما تقوم الشبكة بتيسير تبادل المعلومات والخبرات، وبناء القدرات ودعم تطوير السياسات العامة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيب دعا الأسبوع الماضي حكومة الوحدة الوطنية إلى «قلع ‏أضراس بارونات الفساد» محذراً من خطر تحول تونس الى «دولة مافيات» إن لم يتم التصدي لهؤلاء.‏