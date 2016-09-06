وفاة ستة أشخاص في حادث سقوط طائرة ألمانية صغيرة بوسط مقدونيا

سكوبيه- د ب أ- أفادت تقارير إخبارية بأن طائرة ألمانية صغيرة سقطت وسط مقدونيا مما أسفر عن وفاة ركابها الستة.

وقالت وسائل إعلام محلية في مقدونيا إن الطائرة وهي من طراز “بايبر” سقطت بالقرب من مدينة فيليس بوسط البلاد وكانت تحمل على متنها ستة أشخاص.

وأفاد شهود عيان بأن الطائرة احترقت بالكامل.

وذكرت مصادر إعلامية أن قائد الطائرة وجه إشارة استغاثة قبل سقوط طائرته وأنه كان يريد الهبوط في مطار العاصمة سكوبيه للتزود بالوقود.

ولم يعرف المزيد من التفاصيل حتى الآن.