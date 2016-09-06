البنتاغون: تطهير “الجيش السوري الحر” للمناطق الحدودية المحاذية لتركيا تطور “استراتيجي”





واشنطن- الأناضول- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الثلاثاء إن “عملية “الجيش الحر” لتطهير المناطق الحدودية في سوريا، والمحاذية لتركيا تطور مهم جداً واستراتيجي في الحملة بشكل عام” ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

جاء ذلك على لسان متحدث وزارة الدفاع الأمريكية العقيد جيف ديفيس في الموجز الصحفي من واشنطن.

وأكد ديفيس على أن جميع عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” قد غادرت مناطق غربي الفرات.

ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر” أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس(شمالي سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

وفي غضون ساعات من بدء العملية، مكّنت العملية العسكرية “الجيش السوري الحر” من طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من جرابلس.